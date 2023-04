Cum a ajuns să arate Victoria Principal, celebra Pamela din Dallas. Actrița ajunsă la 73 de ani pozează rar fără ochelari de soare – GALERIE FOTO

Victoria Principal a fost, de departe, cea mai iubită actriță din serialul fenomen Dallas. Multe românce au văzut-o drept model în anii `80, când îi copiau coafura sau stilul vestimentar. Ajunsă la 73 de ani, fostul fotomodel din Playboy face în continuare ravagii cu frumusețea sa!

Victoria Principal a fost una dintre cele mai râvnite apariții din showbiz-ul internațional. Celebra actriță făcea ravagii pe vremea când apărea în serialul fenomen Dallas. În anii `80, multe românce îi copiau coafura și stilul vestimentar și își doreau să arate exact ca ea. Posterele cu ea împânzeau pereții din cinematografele din toată lumea, pentru că era considerată cea mai frumoasă actriță din Dallas.

Victoria Principal a devenit cunoscută, după ce a obținut primul ei rol în pelicula The Life and Times of Judge Roy Bean’ din 1972, regizată de John Huston. A jucat alături de Paul Newman și a obținut o nominalizare la Globul de Aur. În anul 1973, actrița a apărut în filmul The Naked Ape, apoi a pozat nud în Playboy, pentru a promova pelicula.

După ce a fost la audiții pentru serialul Dallas, Victoria a primit rolul Pamelei Barnes Ewing: „Încă din clipa când am citit scenariul mi-am dorit foarte mult să fac parte din distribuție, nici nu-mi puteam imagina că nu voi fi Pam”. A fost considerată una dintre cele mai inteligente actrițe din Dallas, pentru că ar fi fost capabilă să-și negocieze singură contractul, încât să poată juca și-n diferite reclame. După 9 ani în rolul Pamelei, Victoria s-a bucurat de un succes enorm la nivel internațional. A devenit cunoscută publicului larg, pentru că serialul devenise celebru în toată lumea.

Cu ce se ocupă acum Victoria Principal

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor și din lumea cinematografiei, actrița a devenit femeie de afaceri. Victoria s-a reprofilat și și-a deschis propria firmă de produse cosmetice. „Când am împlinit 50 de ani, am simțit că vreau să fac o schimbare în viața mea, astfel că mi-am urmat în totalitate pasiunea”, povestea vedeta, pentru presa străină. Actrița s-a retras în 2019 și din compania de cosmetice „Principal Secret”. A scris cărți despre frumusețe și sănătate: The Body Principal, în 1983, The Beauty Principal, în 1984 și The Diet Principal, în 1987, iar în anii 2000, a publicat o a patra carte, Living Principal. Apoi, s-a retras la o fermă, unde are grijă de animalele ei.

Ajunsă la 73 de ani, Victoria este destul de activă în mediul online și postează diverse fotografii, în urma cărora fanii pot observa că anii au trecut, însă frumusețea ei nu s-a schimbat deloc. Victoria își pune în valoare trăsăturile și încearcă să fie cât mai naturală, iar din acest motiv actrița a spus adio și machiajului. Totuși, renunță destul de rar la ochelarii de soare, așa cum reiese din fotografiile publicate pe internet. Starul de la Hollywood nu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care poartă mereu ochelari de soare, însă, chiar și așa, fanii se bucură atunci când văd că actrița este activă pe Facebook.