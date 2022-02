Cum a ajuns tatăl Deliei, Ion Matache, să fie călugăr pe muntele Athos. Povestea incredibilă

Ion Matache a ales deja de ani buni să se alăture bisericii și să urmeze calea Domnului. Bărbatul a părăsit căminul conjugal și a decis să trăiască în post și rugăciune, locuind de ani buni, la Muntele Athos.

Niciun membru al familiei nu l-a judecat vreodată pentru alegerea făcută, cu atât mai puțin Delia, care are o relație aparte cu Divinitatea. Ba mai mult, până la 40 de ani, el a fost un ateu convins, însă după ce s-a întâlnit cu un preot din Piatra Neamț, și-a schimbat complet gândirea! și s-a stabilit într-un schit de pe muntele Athos.

„Până la 40 de ani eram ateu. Abia atunci am învățat prima data „Tatăl Nostru’. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamț, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viață mea s-a schimbat. Am intrat la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele și pe al Georgetei, desi mă văzuse prima oara, m-am blocat”, a declarat el pentru stiridinlume.ro.

Ce spune Ion Matache despre Delia

„Mi-ar plăcea să se îndrepte şi să se apropie de Dumnezeu. Pentru un om care trăieşte în showbiz e mai greu, aşa, dintr-o dată. Delia crede în Dumnezeu, dar nu are timp de biserică. Când era în clasa întâi se ducea la Patriarhie şi pupa toate icoanele. Apoi a zburat puiul, face şi ea ce vede în lume”, a mai povestit tatăl artistei.

Amintiri din copilărie

Delia a povestit că își amintește că în copilărie, părinții ei erau mai reci, însă acum sunt foarte mândri de succesul ei și s-au apropiat mai mult.

„Eram apropiaţi, dar nu era genul de apropiere pe care o ai azi. De exemplu, acum cu mama şi cu tata am altă apropiere, sunt alţi oameni. Atunci nu aş spune că erau la fel. Acum, da, sunt mai umani, mai calzi. Normal că se schimbă tipul de relaţionare în momentul în care tu eşti super stabilizat şi eşti bine, normal că se simt mândri.

Bine, tatălui meu, care e foarte credincios, i-ar plăcea să fiu şi eu credincioasă, deci pe partea asta cred că e nemulţumit. Dar da, avem o relaţie bună, îi ajut, cum să nu fie mulţumiţi?!”, a spus Delia, cu cev atimp în urmă,pentru adevarul.ro.

