Cum a apărut Bianca Drăgușanu la o petrecere azi-noapte! Blondina i-a surprins pe internauți cu ținuta pe care a ales-o

Seara trecută, Bianca Drăgușanu a petrecut în unul din cluburile de fițe din Capitală. Blondina s-a aranjat din cap până în picioare și a ieșit la distracție. Ținuta pe care a ales-o i-a impresionat pe internauți.

Bianca Drăgușanu are mereu grijă să arate foarte bine, iar ținutele pe care le poartă sunt foarte sexy. Nici de această dată blondina nu a făcut excepție, iar pentru a merge la un club din Capitală a ales o ținută provocatoare, care a atras toate privirile.

Pentru o seară în oraș, Bianca Drăgușanu a ales să poarte o rochie albă, cu un decolteu generos. Rochia are o tăietură în dreptul unuia dintre sâni și lasă la vedere destul de mult. Bineînțeles că nu a lipsit nici crăpătura de pe picior, iar întreaga ținută a fost asortată cu o pereche de sandale cu toc.

Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică

Bianca Drăgușanu va suferi, cât de curând, o nouă intervenție estetică. Vedeta a fost la Cluj, iar acolo i-a făcut o vizită medicului. Se pare că acum are de gând să-și schimbe implanturile. Vrea să arate perfect, după cum chiar rea a spus.

„Dacă tot am venit la Cluj cu fiica mea, nu puteam să ratez ocazia de a-i face o vizită dnei @dr.alexandra_filip. Am profitat de ocazie și am făcut o consultație la sâni deoarece mă gândesc să îmi schimb implanturile”, a scris Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

