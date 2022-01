Cum a apărut Daniela Crudu pe pârtie la Poiana Braşov. Bruneta a făcut senzaţie!

Daniela Crudu i-a lăsat fără cuvinte pe turiștii de pe pârtia de schi. Bruneta şi-a arătat talentul, iar toţi cei prezenţi au urmărit-o curioşi, ba chiar surprinşi de agilitatea cu care se mişcă.

Daniela Crudu iubeşte sportul, dar în special schiatul. După un sezon destul de greu alături de Nea Mărin, bruneta a decis că este cazul să plece câteva zile la munte să se relaxeze. Nici de această dată nu a ratat ocazia de a se distra în stilul său caracteristic. Astfel, Cruduţa le-a arătat tuturor cât de talentată este!

Echipată corespunzător, într-un costum negru cu roșu, care-i venea ca turnat, vedeta a făcut spectacol pe pârtie. Aceasta şi-a dorit ca momentul să fie filmat, aşa că a rugat un prieten să o ajute în acest sens. La un moment dat, nici cel care o filma nu s-a putut ţine după brunetă, aceasta reuşind să îl lase destul de mult în spate.

Imaginile au fost urcate apoi în mediul online, iar mulţi dintre fani au felicitat-o pentru mișcările pe care le-a făcut.

„Cea mai frumoasă nebună din România 😂”/ „Wooow ce știe Danelaaa măăăăiii 😮”/ „Ce-ți mai place!!! Adrenalina…”/ „Nebuna știe orice sport ! Bravo 🔥”/ „Poate era mai bine sa schiezi în costum de baie 😁senzație”, sunt câteva dintre comentariile internauţilor.

Daniela Crudu s-a retras din televiziune

Daniela Crudu s-a retras din televiziune și a mărturisit că nu mai este tentată să revină pe micile ecrane. Vedeta a dezvăluit și din ce câștigă bani în momentul de față, după ce a renunțat la proiectele TV.

Daniela Crudu s-a reorientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este MC la diverse evenimente.

„Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu votcă și la haine”, a declarat Daniela Crudu, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram