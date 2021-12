Imaginile pe care Daniela Crudu le-ar vrea șterse Operațiile estetice au „transformat-o” radical! Fosta asistentă TV, așa cum nici ea nu-și mai amintește că arăta

Vizitele la medicul estetician au devenit atât de banale, încât nu există vedetă din showbiz-ul autohton care să nu fi mers măcar o dată într-un astfel de cabinet. Unele au exagerat, dar altele s-au „tunat” finuț, iar trăsăturile doar și le-au accentuat. Le luăm pe toate la „verificat” și facem lista completă a intervențiilor pe care le-au bifat. CANCAN.RO are imagini pe care, cu siguranță, vedetele le vor dispărute!

Naturalețea nu mai e la modă, iar vedetele par să împărtășească acest concept! Fie că vorbim despre influenceri, vedete TV sau artiști, toți au trecut măcar o dată pragul cabinetului medicului estetician.

Unii nu s-au mai putut opri și s-au „transformat” total, iar alții încă mai seamănă cu versiunea inițială. Astăzi, răsfoind arhiva, ne-am oprit privirea la Daniela Crudu.

Cum arăta Daniela Crudu fără operații estetice

Încă de la primele apariții TV, Daniela Crudu susținea că nu e mulțumită de felul în care arată. Culoarea părului nu o avantaja, însă asta era ultima problemă. Sânii prea mici, buzele mult prea subțiri, ca sprâncenele de altfel, dar și gușa erau doar câteva dintre aspectele pe care vedeta voia să le modifice.

Un pas a mai fost până când a intrat prima dată în cabinetul medicului estetician. Vrăjită de iscusința plasticienilor, Daniela Crudu s-a lăsat pe mâna lor de mai multe ori, chiar dacă unii ar zice că a exagerat.

Ce operații estetice are Daniela Crudu

De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul – pe care și l-a micșorat – dar și gușa și și-a mai „ascuțit” chipul.

Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi și-a tatuat sprâncenele. În plus, a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect.

Ce spune fosta asistentă TV despre intervențiile estetice

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase.

«Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, a spus Cruduța, acum ceva timp.

