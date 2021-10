Fire nebunatică, Daniela Crudu nu mai șochează de multă vreme prin gesturile pe care le face! Nici măcar atunci când pare să fie luată de val și să-și manifeste „atracția” către prietenele ei, nu neapărat către masculii din preajmă. Paparazzii CANCAN.RO au fost pe fază și vă arătăm imagini exclusive de la ultima „nebunie” făcută de Cruduța.

Fosta asistentă TV ne-a obișnuit cu aparițiile excentrice, ținutele provocatoare sau gesturile nebunești! Iată că, deși nu o mai atrage sfera televiziunii, Cruduța nu și-a pierdut din farmec și continuă să facă aceleași „nebunii” ca-n trecut.

Serile trecute, alături de câțiva prieteni, Daniela Crudu a mers la un restaurant din zona Floreasca, unde a petrecut câteva ore. Atmosfera din interior pare să fi fost una foarte plăcută – localul este cunoscut pentru diversitatea sortimentelor de vin – , căci, la plecare, Cruduța s-a arătat puțin cam distrată.

Îmbrăcată într-o rochie neagră, scurtă, cu un decolteu adânc, Daniela Crudu a stat preț de câteva minute de vorbă cu patronul localului. Nu singură, ci cu buna ei prietenă Georgiana. Cea alături de care a trăit și bune și rele și pe care o consideră ca pe o soră. În acest context – poate și din cauza licorii lui Bachus sau doar din „prietenie” – Cruduța a sărutat-o pe gură pe prietena ei.

De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul – pe care și l-a micșorat – dar și gușa și și-a mai „ascuțit” chipul. Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi și-a tatuat sprâncenele. În plus, a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect. Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice.

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase.

«Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, a spus Cruduța, acum ceva timp.

