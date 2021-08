Daniela Crudu a îmbrăcat un costum de baie minuscul și a ”defilat” pe plaja din Mamaia. FOTO

Daniela Crudu este una dintre cele mai ”tunate” vedete din showbizul românesc. De-a lungul timpului, bruneta s-a afișat foarte sexy îmbrăcată atât în public, cât și pe rețelele de socializare. Recent, Cruduța a îmbrăcat un costul de baie minuscul și a ”defilat” pe plaja din Mamaia, în văzul tuturor.

Daniela Crudu a postat pe rețelele de socializare o serie de Instastory-uri în care apare îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, de culoare neagră. Cu părul desfăcut și un machiaj natural, Cruduța s-a rotit de câteva ori pe plaja din Mamaia. Costumul de baie i-au pus în valoare formele pe care le are, dar care, la rândul lor, au făcut ”deliciul„ celor aflați în zonă.

După ce a trecut pragurile medicilor esteticieni de nenumărate ori și și-a făcut diferite intervenții estetice, atât în zona feței, cât și în zona bustului, Daniela Crudu se afișează foarte bucuroasă și își pune trupul, mereu, în valoare.

Ce spunea Daniela Crudu despre intervențiile estetice

Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice: „Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”.

Sursă foto: capturi Instastory Daniela Crudu, arhivă Cancan