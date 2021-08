Daniela Crudu și-a scos sânii la înaintare, în cel mai sexy costum de baie! Vedeta s-a fotografiat în ipostaze indecente

Daniela Crudu a demonstrat întotdeauna că este o femeie lipsită de inhibiţii, care nu se sfieşte să pozeze provocator în diferite ipostaze. Atunci când nu beneficiază de ajutorul unor fotografi profesionişti, bruneta ştie cum să îşi pună singură trupul în evidenţă. Recent, pe pagina sa de Instagram au apărut câteva filmuleţe care… vă vor lăsa cu siguranţă fără cuvinte.

Atunci când vine vorba despre lenjeria intimă şi costumele de baie, Daniela Crudu este una din cele mai solicitate modele. Acest lucru nu este de mirare pentru că tânăra deţine un corp de invidiat la care orice femeie visează! De când a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-şi face unele îmbunătăţiri, şi preţul vedetei pentru o promovare a crescut, însă în continuare braduri mari „se bat” pentru ca tânăra să le prezinte produsele.

Vedeta s-a fotografiat în ipostaze indecente!

Pe pagina sa de Instagram, fanii sunt obişnuiţi să vadă tot felul de imagini sexy cu bruneta, însă recent imaginaţia bărbaţilor a zburat cu siguranţă… foarte departe.

Daniela a publicat pe social media un clip video în care se unduia sexy într-un costum de baie minuscul, extrem de decupat, care i-a lăsat la vedere bustul generos. Bruneta are foarte multă grijă de felul în care arată, iar din acest motiv îşi petrece ore întregi în saloanele de înfrumuseţare.

Pe lângă acest lucru, Cruduţa merge şi la sală destul de des, pentru că numai cu multă muncă poate avea un asemenea trup.

Ce spunea Daniela Crudu despre intervențiile estetice

Nu mai este un secret că bruneta este adepta acestor schimbări și, mai ales, că scoate bani grei din buzunare pentru aceste intervenții, fie ele invazive sau nu. De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul, pe care și l-a micșorat, dar și gușa și și-a ascuțit chipul.

Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi a optat pentru a-și tatua sprâncenele. Și să nu uităm de faptul că Daniela a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect, țiplă.

Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice: „Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai conteazămși de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”.

Sursă foto: Instagram