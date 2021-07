Multe domnișoare ar spune că Daniela Crudu este „campioană” când vine vorba despre operațiile estetice și pragurile cabinetelor de înfrumusețare peste care a trecut.

Daniela Crudu este iubitoare mare de operații estetice! Nu de puține ori a fost zărită trecând pragurile cabinetelor medicilor esteticieni și de înfrumusețare pentru a se ”reînnoi”. Nu mai este un secret că bruneta este adepta acestor schimbări și, mai ales, că scoate bani grei din buzunare pentru aceste intervenții, fie ele invazive sau nu. De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul, pe care și l-a micșorat, dar și gușa și și-a ascuțit chipul. Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi a optat pentru a-și tatua sprâncenele. Și să nu uităm de faptul că Daniela a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect, țiplă.

Ce spunea Daniela Crudu despre intervențiile estetice

Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice: „Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai conteazămși de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”.

Sursă foto: arhivă CANCAN, rețele de socializare Daniela Crudu