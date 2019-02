Cum a cucerit-o iubitul pe Doinița Oancea! Vedeta a spus totul în direct la tv

Doinița Oancea este o vedetă fericită, dar viața sentimentală nu a fost mereu roz pentru vedetă. Focoasa brunetă este extrem de fericită și împlinită alături de iubitul său… Dar nu se vede, încă, mireasă!

Nu a fost dragoste la prima vedere! Asta spune Doinița despre iubitul ei, apoi dezvăluie cum a cucerit-o, până la urmă.

„Nu bag oamenii în aceeași oală. El nu m-a cucerit cu ceva în mod special, cu caracterul cred. Noi nu am început ca iubiți, nu mi-a atras atenția în mod special. Am devenit amici, apoi am trecut la stadiul de buni prieteni pentru că văzusem că este un om ok, este sufletist, are toate calitățile, după care s-a întâmplat.

Era acolo și nu ne uitam, poate nu acceptam, nu ne-am fi gândit.

O relație este atunci mai serioasă când stai cu persoana respectivă, că așa din 3 ieșiri nu vezi obiceiurile pe care le are. Noi stăm împreună și ne întâlnim seara acasă. El e plecat cu ale lui, eu cu ale mele…Mă văd la nunta mea purtând o rochie făcută de mine, dar nu o să am o singurp rochie, pentru că îmi plac prea multe. Mă văd purtând și pantaloni. Nu se vede niciun eveniment în momentul ăsta, nu îl văd (nunta, n.r.)”, a povestit Doinița Oancea.