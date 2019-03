Cum a debutat Cătălin Botezatu în modă și care este legătura momentului cu soții Ceaușescu

Catalin Botezatu, unul dintre juratii emisiunii „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, a povestit ca a debutat in moda, ca model, chiar in fata unei delegatii straine, insotite de sotii Ceasusescu. Experienta memorabila i-a dat mari emotii, dupa cum povesteste vedeta in materialul video de mai jos.

„Prima mea experienta ca model a fost o prezentare de moda, la 18 ani, pentru familia Ceausescu, la Centrul de Cercetare a Industriei Usoare APACA. Am inghetat de emotii pentru ca era prima mea prezentare ca model. Se faceau tot felul de verificari, erau multi Securisti care ne verificau pana si in pantofi„, povesteste Catalin Botezatu pentru kanald.ro.

Prima colectie pe care a lansat-o Catalin Botezatu l-a propulsat in moda imediat dupa Revolutie, cand a devenit si primul designer si director artistic a unei pretigioase Case de moda din Romania, la acea vreme.

„Prima colectie am lansat-o imediat dupa Revolutie, in ’90, la Casa de Moda Europa, unde am fost primul designer si primul director artistic al primei Case de Moda particulara„, adauga acesta.