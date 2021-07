Claudia Pătrășcanu a fost cerută de soție tocmai în America, dar ”iubărețul”, un patron de cluburi din Los Angeles, român stabilit acolo, a întâmpinat refuzul artistei. Căreia i se promitea sprijin total în cariera muzicală! Dorul de țară al Claudiei avea să fie impedimentul. Se întorcea în România, unde își continua meseria pe care o iubește enorm. CANCAN.RO are toată povestea, în exclusivitate!

Nu a fost deloc acel ”DAAAA” hotărât pe care bărbații vor să-l audă aduci când îngenunchează cu inelul în mână. Claudia a spus-o fix invers, atunci când românul stabilit în America a cerut-o de soție. Se întâmpla în urmă cu mulți ani, pe când artista era la o vârstă fragedă, când cariera ei se ”pregătea” să explodeze.

„Număram zilele să ajung acasă”

Plecase într-un turneu de aproape patru luni în State, alături de alți artiști, pentru a le cânta românilor de peste Ocean.

”Unde-i mai frumos ca-n România? Când făceam turnee, am stat aproape patru luni în America, cel mai mult. Am crezut că mor. Am fost mereu cu gândul acasă. Și nu aveam atunci bărbat, copii, eram tânără, n-aveam griji, puteam lejer să stau acolo. Dar nu am putut departe de casă, de familie, de prieteni, de carieră, de ce aveam eu atunci.

Parcă prin 2001 s-a întâmplat asta, când am fost în turneu cu Giulia. Am fost și cu LA, cu Romică Țociu, cu mulți artiști. Se organizau spectacole pentru românii de acolo. Am făcut un tur al Americii, am ajuns și în Canada. Dar număram zilele să ajung acasă”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ȘI BIANCA IORDACHE, SCANDAL DIN CAUZA LUI GABI BĂDĂLĂU?! + ANA BANICIU, GATA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE „SĂ VINĂ NATURAL!”)

Claudia Pătrășcanu a fost cerută de soție în America

Avea să aibă parte de o mare surpriză! Patronul cluburilor unde cânta s-a îndrăgostit, pe loc, de ea! Și a atacat fără să mai stea pe gânduri. Direct la altar avea de gând s-o ducă pe tinerica fără obligații la acea vreme.

”Puteam să rămân în America, pentru că am fost și cerută de soție acolo. De un tip care mă îndrăgea foarte tare. A zis că mă vrea de soție, să rămân acolo, să-i dau o șansă.

Dar am zis că pentru nimic în lume nu rămân eu în America. Era un român stabilit acolo, avea cluburi, cântam în cluburile lui. Avea el de gând să-mi facă o carieră frumoasă peste Ocean, să mă sprijine, dar nu. Avea legături cu tot felul de cântăreți. Eram puștoaică, aveam vreo 21-22 de ani.

(NU RATA: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A PRIMIT UN BUCHET URIAȘ DE TRANDAFIRI DE LA UN ADMIRATOR SECRET! ”L-AI GĂSIT LA POARTĂ?”)

Dar nu-mi pare rău, mie nu-mi pare rău pentru nimic din ce am făcut în viața asta. O iau ca atare și asta e! Totul a depins de mine, eu am vrut să fie așa. Eu decideam dacă să rămân sau nu. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Am vrut să mă întorc cu Julia, să ne reluăm activitatea aici.

Pentru că eu sunt foarte atașată de țara noastră și e greu să vină cineva să spună «hai, mută-te aici cu mine!» Pentru tot confortul din lume, în nu știu ce țară sau să mă mărit cu un străin… Niciodată!

Ce ar implica asta? Să-l urmez, iar eu nu mi-aș dori niciodată să părăsesc țara noastră. Așa, pentru o vacanță, e altă treabă. Să călătoresc îmi place. Să mă destind, să mă relaxez, dar altfel, nu. Nu să mă mut definitiv din țară”, a povestit Claudia.

Are curtezani, dar nu-i stă mintea la iubit!

Acum, cântăreața se află în plin proces de divorț de Gabi Bădălău, relație ruptă în urmă cu doi ani. Clipe grele pentru Claudia, pe care o mai îndulcesc trandafiri primiți de la ”curtezani”. Dar despre un iubit, nici vorbă, deocamdată. Chiar cântăreața a explicat motivul.

”Nu-mi stă mintea la iubit. Vreau, acum, cât mai mult aer. Acum încep eu să trăiesc liniștită. Nu am eu chef de stres, de gelozii. Că, la un moment dat, încep și niște gelozii. Vreau doar să vină cei mici acasă, să încep activitățile cu ei.

Cât mai avem din vara asta, să profit și eu de ei. Vreau să și muncesc cât pot de mult, trag tare acum, în vară, că nu se știe apoi. Ne bagă iarăși în carantină, cine știe. Mai am și altele, nunți, pe care le-am luat deja. Nu stau doar în cântările astea de pe litoral.

Dar bag tare pe toate părțile, și cu magazinul meu, să mă asigur, că dacă ne carantinează iar, să fiu OK. Asta mi-am și dorit, de fapt, să muncesc. Asta-i și ideea”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.

Sursa foto: Instagram

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.