Cum a fost cucerită Cristina Cioran de Alexandru Dobrescu. “Lucurile bune vin atunci când nu le aștepți. Eram tristă și nefericită, iar el...”

Cristina Cioran a povestit cum a fost cucerită de Alexandru Dobrescu, actualul partener de viață. Cei doi au împreună o fetiță, Ema, în vârstă de doar câteva luni, care le umple sufletul de bucurie. Când l-a cunoscut pe tânăr, actrița este tristă și nefericită și tocmai ieșise dintr-o relație toxică.

În prezent, Cristina Cioran (40 de ani) și Alexandru Dobrescu (33 de ani) sunt mai fericiți ca oricând. Actrița este ferm convinsă că și-a găsit sufletul pereche, pe care l-a întâlnit pentru prima oară la o petrecere, total întâmplător. Atunci s-a legat o relație aparte între ei.

“Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens. M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice”, a declarat Cristina Cioran, potrivit viva.ro.

“M-a cucerit cu cinismul lui, cu umorul și cu nonșalanța”

Convinsă că Alexandru Dobrescu este bărbatul potrivit, Cristina Cioran și-a dorit încă din prima lună de relație un copil cu acesta. Și, în cele din urmă, a apărut micuța Ema.

“M-a cucerit cu cinismul lui, cu umorul și cu nonșalanța. Lucrurile bune vin atunci când nu le aștepți. Nu știu ce anume ne-a legat atât de tare, atât de repede, dar știu că din prima lună ne-am gândit să facem un copil, să fie rodul dragostei noastre. Și acum ne uităm la Ema și asta ne spunem, că e rodul dragostei noastre. Altceva nici nu mai contează”, a mai declarat Cristina Cioran.

Cristina Cioran îşi doreşte să fie din nou mamă

Deși viața de mămică nu este deloc ușoară, Cristina Cioran a mărturisit, recent, că se gândește tot mai serios la a doua sarcină.

“Ne mai dorim un copil. Am vorbit despre asta. Ne-am tot gândit. Nu mă sperie deloc ideea. Acum vom vedea ce ne oferă viitorul”, a spus actrița.

