Cum a fost „spartă” petrecerea gemenilor Fratelli de pe Coasta de Azur. Mihai și Liviu Popescu au făcut dezvăluiri în podcastul lui Mihai Morar

Mihai și Liviu Popescu nu mai au nevoie de prea multe prezentări. Cei doi frați au reușit să pună bazele unei afaceri de succes, printr-un simplu experiment. Nu se gândeau vreodată că vor ajunge atât de departe, ba chiar să fie cunoscuți și peste hotare. Poveștile, pe care le-au strâns de-a lungul anilor, au fost dezvăluite recent publicului. Nu trebuie să le ratați!

Gemenii Fratelli au povestit, în cadrul podcastului susținut de Mihai Morar, despre o situație prin care au trecut la o petrecere pe care au organizat-o pe Coasta de Azur. În urmă cu 10 ani, cei doi frați și-au luat gașca de prieteni, dar și pe Loredana Groza, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară și au plecat să le arate străinilor cum se distrează românii.

Toate bune și frumoase, petrecerea a început, doar că… a ținut doar o jumătate de oră. Concertul Loredanei a fost mult prea intens, iar autoritățile de pe Coasta de Azur au decis să oprească totul.

Fratelli, un nume cunoscut chiar și pe Coasta de Azur

Mihai Popescu: Fratelli are o notorietate incredibilă în Coasta de Azur.

Mihai Morar: Ați făcut inclusiv petreceri pe Coasta de Azur.

Liviu Popescu: Acum 10 ani am dus-o pe Loredana, am închiriat o locație Nikki Beach.

Mihai Popescu: Nu am închiriat, ne-au cerut ei.

Liviu Popescu: Da, ne-au cerut ei să facem o zi cu Fratelli. Și ne-am dus cu Loredana acolo, cu vreo 40 de prieteni și am făcut o petrecere de pomină în acest club, până a venit poliția după o jumătate de oră. Cânta atât de tare Loredana, încât au venit jandarmii la Saint-Tropez. Am încercat să îi convingem, dar când ne-au aruncat o privire ne-am dat seama că nu e loc de întors și din păcate am oprit concertul Loredanei, după jumătate de oră. Ăia nu mai văzuseră așa gălăgie.

