Cum a fost „țepuit” de 2.500 de euro un turist ploieștean, în Belgrad

Un turist român, aflat în Belgrad, a fost jefuit într-un mijloc de transport în comun. Bărbatul a rămas fără borseta în care avea bani cash, echivalentul a 2.500 de euro.

Povestea românului a devenit virală pe rețelele de socializare, acolo unde acesta a făcut public întreg episodul nefericit. În drum spre Croația, unde avea rezervată cazarea pentru vacanța de Paște, bărbatul și familia sa au oprit să înnopteze în Belgrad, capitala Serbiei, la un hotel din centrul orașului.

Toate bune și frumoase, însă seara avea să se termine cum nu se putea mai rău. Bărbatul a povestit cu lux de amănunte cum a avut loc incidentul.

”Joi dimineață am plecat cu familia, cu mașina, spre Croația, unde aveam rezervată cazarea pentru vacanța de Paște. Fiind un drum lung, ne-am oprit, pentru o noapte, în Capitala Serbiei, Belgrad. Am rezervat cazarea la un hotel din zona centrală, care avea și parcare, iar seara am plecat cu familia să luăm cina. Ca să nu mai am grija mașinii, am luat un autobuz, pentru cinci stații.”, a spus românul pe rețelele de socializare.

Turistul ploieștean a făcut tot posibilul să evite incidentul

Turistul ploieștean a continuat seria dezvăluirilor și a mărturisit că individul respectiv făcea tot posibilul să stea cât mai aproape de el, însă, în tot acest timp, a fost cu ochii la borsetă, acolo unde avea o sumă importantă de bani. Cu toate acestea, îndemânarea hoțului a fost cu mult peste orice putere de apărare a lui.

”Era destul de aglomerat, iar un individ, care la prima vedere mi s-a părut amabil, dorind să ne ajute cu bagajele, a stat aproape de mine. Rememorând acum evenimentele, acesta profita de fiecare frână pentru a se apropia și mai mult. Deși am stat aproape non-stop cu mâna pe borsetă, unde aveam banii cash, echivalentul a 2.500 de euro, mi-a furat borseta”, a povestit românul.

