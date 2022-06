Maria Ciobanu și Ion Dolănescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Celebrul interpret și „Ciocârlia” muzicii românești s-au îndrăgostit rapid unul de celălalt, mai ales că se potriveau foarte bine și pe scenă. Flacăra iubirii a mocnit însă mult timp, iar în anul 1971 au decis să se căsătorească.

Maria Ciobanu a mărturisit că a făcut o singură nuntă, aceea cu Ion Dolănescu, chiar dacă a mai fost căsătorită. Când și-au pus pirostriile, artista era însărcinată în trei luni. Cei doi cântăreți s-au îndrăgostit, de altfel, în timp ce se erau angrenați în alte mariaje.

Maria Ciobanu a povestit cum a fost cucerită, de fapt, de Ion Dolănescu. Vocea artistului a fost elementul care i-a unit instantaneu. Dar nu a fost numai atât…

„Fă, eu dacă nu mă însor cu asta, mă omor”

”Aveam o colegă de la «Doina Olteniei» și îi zicea ei: «Ce are ființa asta de nu mă bagă în seamă deloc? Fă, eu dacă nu mă însor cu asta, mă omor»! Așa s-a exprimat!

Se îndrăgostise și el de mine, și eu de el, dar nu puteam, pentru că eram căsătoriți amândoi.

Până la urmă, am luat hotărârea și am divorțat amândoi. Când am făcut nuntă, eram gravidă în trei luni cu Ionuț! I-am zis că vreau nuntă, dar să mi-o aducă pe Maria Lătărețu, o iubeam foarte mult”, a povestit Maria Ciobanu, la Etno TV.

Cum i-a împăcat Ionuț Dolănescu pe părinții lui

După o lungă perioadă de timp departe de mama sa, Ionuț Dolănescu a încercat să producă o reuniune neașteptată între părinții săi.

Deși orgoliul ar fi stat în calea fericirii lor timp de 30 de ani, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu au avut ocazia să se reîntâlnească surprinzător, într-o emisiune televizată.