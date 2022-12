Cum a încercat familia lui Culiță Sterp să îl scape pe artist de închisoare, în urmă cu 6 ani. Un om a murit, după ce a provocat un accident

Accidentul din 17 noiembrie 2022 nu a fost singurul pe care Culiță Sterp l-a avut! În urmă cu 6 ani, în 2016, artistul a provocat un alt accident, în apropiere de Caransebeș, în urmă căruia o persoană și-a pierdut viața. Acum, fiul victimei a explicat cum a încercat familia cântărețului să îl scape pe acesta de ani grei de închisoare. Iată detaliile mai jos, în articol.

Anul acesta, în data de 17 noiembrie, Culiță Sterp a provocat un accident rutier în Cluj-Napoca, în jurul orei 02:00. Nu a respectat culoarea roșie a semaforului, s-a izbit de o mașină care circula regulamentar, după ce a ignorat și semnalele de oprire ale agenților de la Rutieră. Și a fugit și de la locul accidentului. Ulterior, s-a aflat că artistul se afla sub influența substanțelor interzise și avea o concentrația de 0,89 grame/litru alcool pur în sânge. (Vezi AICI ce riscă)

Însă, accidentul respectiv nu este singurul produs de Culiță Sterp. În urmă cu șase ani, artistul a provocat un alt accident rutier, în apropiere de Caransebeș, în urma căruia o persoană a murit. În anul 2016, Culiță Sterp a adormit la volan, a intrat pe contrasens și a izbit violent o autoutilitară în care se aflau două persoane.

Culiță Sterp primise o pedeapsă de doi ani și 6 luni cu suspendare pentru ucidere din culpă. Judecata a durat patru ani, abia în septembrie 2020 primind sentința. De asemenea, s-a decis să fie supravegheat trei ani. Însă, în acest timp, artistul a provocat un alt accident, luna trecută. Cântărețul riscă ani grei de închisoare.

La momentul producerii accidentului din 2016, familia lui Culiță Sterp a încercat să îl scape pe acesta de pușcărie. Recent, fiul celui care a decedat în urma accidentului a rupt tăcerea și a vorbit despre cum a încercat familia cântărețului să îl scape de intrarea în spatele gratiilor.

Fiul bărbatului care a murit în 2016: „Am ajuns să discut cu tatăl lui Culiţă”

Fiul bărbatului care și-a pierdut viața în urma accidentului rutier din 2016 a rupt tăcerea și a vorbit despre modul în care familia lui Culiță Sterp a încercat să îl scape pe artist de închisoare.

„Am primit un apel de la şoferul dubei cu care a fost tata şi a zis că tatăl şi fratele lui Culiţă sunt la Reşiţa, la mine în staţia de autobuz, şi să cobor că ei vor să stea de vorbă cu mine. Am ajuns să discut cu tatăl lui Culiţă, care mi-a zis în felul următor: «ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nimic nu îl mai poate aduce pe tatăl tău înapoi, eu sunt conştient de asta, dar hai să ne înţelegem cumva să nu facă copilul meu puşcărie». Şi eu i-am zis, domnule, nu mai e nimic de discutat. Trebuie să plătească pentru ce a făcut şi nu am ce să discut. Și aia a fost tot, am închis telefonul.

Era încă un taxi în faţa camionetei tatălui meu, care a reuşit să îl evite şi ei nu au mai reuşit. Cu martori, cu tot, trebuia să fie un caz simplu. Mama mea a tot insistat la casa de avocatură care ne-a reprezentat că vrea şi ea să ia parte la procese. Doamna a spus da, cum să nu, trebuie să facem o cerere. A doua zi, după ce a vorbit cu ei, a primit un telefon mama mea. Doamnă, s-a încheiat procesul, tot, el a primit 2 ani cu 6 luni cu suspendare”, a povestit fiul victimei, potrivit observatornews.ro.

Sursă foto: Instagram / IPJ