Cum a învins o tumoră Florin Răduță, fostul câștigător de la X Factor. “Terapia asta ajută foarte mult în boli de genul”

Pasiune, dedicare și o voce care „vindecă” suflete! Florin Răduță, câștigătorul celui de-al cincilea sezon „X Factor”, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre viața de pe scenă și cea personală! A trecut prin momente extrem de dificile, s-a luptat cu o boală care, de multe ori, răpește vieți, dar a avut credință! Acum, dragostea față de muzică îl poartă și peste hotare! Vă invităm să îl descoperiți altfel pe Florin Răduță, tânărul care a reușit să impresioneze nu doar juriul show-ului de la Antena 1, ci și publicul!

Florin Răduță câștiga, în anul 2015, cel de-al cincilea sezon „X Factor” de la Antena 1, cu un procentaj de 51,78%. Mentorul său a fost Ștefan Bănică Jr. Emoțiile au fost intense, izbucnind în lacrimi de fericire. Își văzuse visul împlinit! Înainte să ajungă pe scena de la Antena 1 și să impresioneze juriul și publicul cu vocea sa, Florin lucra pe poziția de ospătar.

Chiar dacă lucra în industria HoReCa, pașii l-au purtat spre muzică. Un destin artistic, o voce caldă ce „vindecă” suflete! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Florin Răduță și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața lui artistică, dar și despre momentele extrem de grele pe care a trebuit să le îndure.

NU RATA: SURPRIZĂ LA PREMIUL DE 50.000 DE EURO! ÎN CE CONDIȚII ESTE ACORDAT ȘI CUM ARATĂ CONTRACTUL CONCURENȚILOR DE LA X FACTOR

Florin Răduță și-a văzut visul împlinit: a câștigat X Factor în 2015 și, de atunci, are parte de ascensiune în lumea artistică!

În prezent, Florin Răduță se află în Belgia, acolo unde își onorează contractele. Însă, înainte de a ajunge peste hotare, artistul a avut parte și de un moment pe care îl va ține în minte și în suflet, și anume atunci când a cântat Imnul României și cel al Statelor Unite ale Americii, la Ambasada SUA, în 2016. Și a fost privit nu doar de public, ci și de Președintele și Prima Doamnă a României, Klaus și Carmen Iohannis. Chiar de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, a postat momentul când se afla pe scenă și cânta, denotând, astfel, respect și iubire față de patrie.

CANCAN: Putem spune că anul 2015 a fost unul glorios pentru tine! Ai câștigat X Factor, sezonul 5! Cum a fost experiența pe scenă și cum ți s-a schimbat viața după show?

FLORIN RĂDUȚĂ: Faptul că am câștigat X Factor a fost ca și cum Dumnezeu a pregătit acel moment pentru mine, ca și cum a zis: «Uite, bă! Nu ți-am dat când ai vrut tu, ci atunci când a trebuit și când am știut Eu mai bine!». A fost anul în care toată munca mea de-a lungul timpului a fost răsplătită și, cu siguranță, anul care mi-a schimbat viața. X Factor mi-a schimbat viața și m-a adus în fața multor oportunități. M-a maturizat din punct de vedere personal, în special muzical. Dar cel mai important lucru este că am câștigat oamenii ăștia care își fac timp să îmi asculte muzica.

CANCAN: Știu că recent te-ai mutat în Belgia. Cum e viața acolo? Ce te-a făcut să te muți din țară?

FLORIN RĂDUȚĂ: Da, m-am mutat de ceva timp în Belgia. Am făcut asta, pentru că de câteva luni am deschis două firme, una de construcții și una de curățenie, alături de ai mei. Familia mea locuiește în Bruxelles de câțiva ani și a fost o idee bună de a face pasul acesta. În continuare mă ocup de cariera mea muzicală, chiar și oportunitățile din afara României le iau, dar de data aceasta nu doar pe muzică, ci și pe alte paliere. Mă focusez să conturez o viață și mai bună, din ce în ce mai bună în toate aspectele.

CANCAN: Chiar dacă ești plecat din România, dragostea față de patria mamă a rămas! Ai cântat Imnul României la Ambasada SUA, în fața Președintelui României și a publicului. Cum ai simțit această experiență?

FLORIN RĂDUȚĂ: Întotdeauna, inima mea va rămâne în România, oriunde m-aș afla în lumea aceasta. A fost o onoare și un vis să fiu ales pentru a cânta Imnul României și cel al Americii la Amabasada Statelor Unite. A fost un moment înalt în cariera mea să cânt în fața Ambasadorului USA, Președintelui României și în fața a 5000 de persoane.

NU RATA: CÂT TE COSTĂ SĂ ÎȚI CÂNTE ȘTEFAN BĂNICĂ JR. LA NUNTĂ. JURATUL DE LA „X FACTOR” SE NUMĂRĂ PRINTRE CEI MAI „SCUMPI” ARTIȘTI

Artistul pregătește surprize pentru fani

A scos piese care au „uns” sufletele ascultătorilor și are în plan încă câteva! Sărbătorile îl regăsesc pe Florin Răduță peste hotare, în Belgia. De Revelion, le va cânta românilor, alături de alți artiști.

CANCAN: „Mă minți pe față”, „Goi”, „Cheamă-mă”, „Sunt bine” sunt piese care „ung” sufletul! Ai în plan să lansezi, în perioada următoare, melodii noi?

FLORIN RĂDUȚĂ: Fiecare piesă pe care am scris-o spune o poveste și mă bucur tare mult că oamenii se regăsesc în ele, dacă ajung unde trebuie ăsta e țelul. Da, avem deja terminate două piese ce sunt gata de lansare. Cea mai frumoasă piesa pe care am scris-o și care urmează să fie lansată în curând se numește «Doar o Noapte» și vine la pachet cu un videoclip superb. O să vă rupa inima piesa asta, o să plângeți mult. Piesa va fi lansată în ianuarie-februarie! De abia aștept să o ascultați.

CANCAN: Ce faci de sărbători? Știu că ești stabilit în Belgia, în prezent. Le vei cânta românilor de Revelion?

FLORIN RĂDUȚĂ: Da, păi asta e obligatoriu! De Revelion o să cântăm în Bruxelles și o să petrecem până dimineața, alături de 1000 de români, evenimentul se va ține la Birmingham Palace, în centru orașului. De Crăciun o să fiu alături de ai mei, așa cum am obișnuit în fiecare an.

NU RATA: FIICA PRIMARULUI DIN CALAFAT ÎI DECLARĂ RĂZBOI FOSTEI CONCURENTE DE LA „X FACTOR”, JESSIE BANEȘ: „VOM ÎNAINTA CELE NECESARE ȘI VĂ VOM DA ÎN JUDECATĂ PENTRU CALOMNIE”. DE LA CE A PORNIT TOTUL

Florin Răduță: „A fost cea mai întunecată perioadă din viața mea”

Viața, însă, nu a fost ușoară pentru câștigătorul „X Factor”, sezonul 5. Florin Răduță a primit un diagnostic crunt din partea medicilor, în anul 2020: l-au anunțat că are o tumoră la stomac. Tânărul a suferit și un preinfarct.

CANCAN: În 2020 ai primit o veste cruntă, și anume diagnosticul de cancer la stomac. Ai suferit și un preinfarct. A fost o perioadă foarte dificilă… Cum ai reușit să îți gestionezi emoțiile și cum te simți în prezent?

FLORIN RĂDUȚĂ: După ce am câștigat X Factor, a fost o perioadă foarte grea și stresantă. Tot stresul, nesomnul și-a spus oarecum cuvântul. Sufeream din cauza aceasta de un ulcer de vreo 5 ani și de la unul dintre tratamente făcusem un șoc anafilactic, iar după ce că corpul meu era foarte slăbit, că nu mâncasem de câteva luni din cauza ulcerului, într-o dimineață am făcut acel preinfarct… Eu și familia mea am trecut printr-o perioadă tare urâtă. Și a trebuit să mă opresc din tot ceea ce făceam. A fost cea mai întunecată perioadă din viața mea. La o lună, am aflat că mi-au găsit tumori pe stomac, de aceea m-am retras pentru o perioadă de aproape 3 ani, timp în care a fost foarte greu să-mi gestionez mintea și emoțiile.

Am avut câteva tratamente, am făcut destul de mult sport, am mâncat foarte sănătos și am făcut hipnoterapie. Auzisem că terapia prin hipnoză ajută foarte mult în boli de genul. A fost greu, dar la capătul puterilor mereu te așteaptă Dumnezeu. Datorită Lui s-au rezolvat toate și am avut parte de cel mai bun final. Tumorile s-au reabsorbit și acum sunt bine. Am foarte bine grijă cu ce mă hrănesc fizic, mintal și emoțional. Mi-am reluat activitatea: fac muzică, cânt la evenimente, concerte și fac ceea ce mă face fericit. Însă, am învățat că nici faima, banii, succesul, relațiile sau oricine nu sunt mai importante decât sănătatea ta fizică, mintală sau emoțională.

CANCAN: Exercițiu de imaginație! Dacă nu ai fi fost artist, în ce alt domeniu te-ai fi văzut lucrând?

FLORIN RĂDUȚĂ: Cu siguranță aș face ceva să ajut oamenii, psiholog sau hipnoterapeut. Și aș lucra gratis, că știu ce greu este să fii în război cu tine însuți.

CANCAN: Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu familia sau din copilărie?

FLORIN RĂDUȚĂ: De Crăciun alături de ai mei, mâncând sarmale.

CANCAN: Și… pentru că vine Crăciunul, care este dorința ta cea mai mare?

FLORIN RĂDUȚĂ: Să fiu și eu, și cei pe care îi iubesc sănătoși. De aceea vă doresc un Crăciun Liniștit și Fericit.

Florin Răduță va lansa o piesă de suflet, în curând, și anume „Doar o Noapte”. Cântărețul ne-a mărturisit că piesa va „unge”, cu adevărat, sufletele celor care o vor asculta!