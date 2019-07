Cum a murit sora lui Gigi Becali

Gigi Becali este un om foarte credincios, dar puțini știu care a fost momentul crucial din viața patronului de fotbal carei-a schimbat viața pentru totdeauana și l-a făcut să devină cine este astăzi cu adevărat.

Gigi Becali a suferit un mare soc in urma cu 20 de ani, cand sora lui mai mare a murit la doar 44 de ani, din cauza unei infectii pulmonare foarte puternice. A fost momentul care l-a apropiat pe Gigi Becali de biserica si de Dumnezeu. Dorina Becali a fost initiatoarea unui proiect umanitar fara precedent in Romania. Ea a facut in Pipera un cimitir dedicat copiilor decedati la nastere.

In anii ’90, surorile lui Becali, Dorina si Domnica, au cumparat un teren in Pipera si au facut un cimitir, in care sa fie inmormantati copiii morti inainte de a fi botezati.

Ideea a fost a Dorinei Becali, care a ramas marcata de o scena terifianta. Fiind internata intr-un spital din Capitala, ea a vazut un caine purtand in gura un picior de bebelus, care provenea de la un avorton aruncat la cosul de gunoi.

„Ma duceam cu sora mea, de exemplu unde erau camine de copii, ca ei nu erau botezati, si eu botezam cate 100 de copii odata. La o femeie care face avort nu se iarta pacatul decat prin botez. Si eu, ca sa le ierte pacatele la femei, si plateam eu bani de le lua la 100 de copii hainute de botez si luam pentru fiecare femeie un copil sau doi”, povestea Gigi Becali iarna trecuta, la Romania TV.

Cele doua surori ale patronului Stelei au cerut acordul Patriarhiei, au contactat toate maternitatile din Capitala si cu aprobarea parintilor a fost inmormantat fiecare copil care a murit fara sa fie botezat. Ulterior, locul de odihna a primit numele de „Gradinita ingerilor”.

Gigi Becali a avut dintotdeauna o relatie stransa cu surorile sale. Cand Doina, sora mai mare a murit, la sfarsitul anilor 90, omul de afaceri a suferit cumplit si a refuzat sa vorbeasca despre asta vreodata. Singurul care a povestit despre aceasta drama a fost Giovani Becali. „Sora lui Gigi, care a murit, a fost in clasa cu mine, noi am fost botezati in aceeasi apa cu Dorina, sora lui Gigi si am fost crescuti impreuna ca fratii. Ea a murit pt ca s-a sacrificat sa ingroape copii ramasi fara ajutor, care nu mai puteau sa fie inmormantati si ea a racit acolo in cimitir, ingropand copii… a facut pneumonie si a murit dupa Revolutie”, isi amintea Ioan Becali.

Regretata Doina Becali l-a lasat in urma sa pe Lucian Becali, unul dintre nepotii preferati ai latifundiarului.