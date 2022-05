Cum a petrecut Alex Dima de 1 Mai alături de iubita gravidă şi fiica sa. Imaginile vorbesc de la sine!

Alex Dima este un cunoscut om de televiziune, acesta se ocupă de reportajele emisiunii „România, te iubesc!” de pe ProTV. Bărbatul a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului, însă de câţiva ani soarele a răsărit în viaţa sa. După decesul dureros al fostei sale partenere, bărbatul şi-a găsit fericirea în braţele Georgianei, femeia care îl va face din nou tătic în scurt timp. CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi pe străzile din Capitală, în timp ce se bucurau unul de compania celuilalt, dar şi de vremea frumoasă de afară.

Tragedia prin care a trecut în urmă cu mai bine de 13 ani i-a lăsat răni adânci în suflet lui Alex Dima, însă jurnalistul a luptat pentru ca fiica lui să fie fericită. Priotitatea jurnalistului a fost întotdeauna familia.

De câţiva ani, vedeta de la ProTV şi-a refăcut viaţa şi este extrem de fericit alături de Georgiana, o tânără pe care a văzut-o pentru prima dată în aeroport.

Cum a petrecut Alex Dima de 1 Mai alături de iubita gravidă şi fiica sa

În prezent, Alex Dima se poate considera un bărbat împlinit. Bărbatul urmează să devină tată pentru a doua oară. CANCAN.RO l-a surprins recent pe acesta pe calea Victoriei alături de fiica sa cea mare şi de iubita gravidă. Din imagini ne putem da seama de faptul că Georgiana mai are foarte puţin până îşi va ţine copilul în braţe.

Pe tot parcursul plimbării, Alex Dima şi-a ţinut partenera de mână şi a fost foarte atent şi grijuliu cu aceasta. Bărbatul şi-a dorit ca tânăra să petreacă câteva momente de relaxare, lucru care s-a şi întâmplat.

Cei trei au ales pentru acest moment să poarte ţinute cât de poate de lejere, dar în acelaşi timp bine alese. Rochia pe care iubita vedetei de la ProTV o purta i-a scos în evidenţă burtica proeminentă pe care aceasta a mângâiat-o cu multă dragoste de câteva ori.

De asemenea, Georgiana şi fiica lui Alex Dima au o relaţie apropiată, cele două au râs şi au dezbătut diferite subiecte împreună.

Ce spune Alex Dima despre relaţia cu Georgiana

„Sunt de aproape 6 ani cu Georgiana. Nu am cunoscut-o în aeroport, am văzut-o în aeroport. Eram la un eveniment la Timișoara și ea tot așa, cu treabă pe acolo și când am ajuns la aeroport am sesizat-o.

Am văzut la chech-in, m-am tot uitat după ea. Cred că și ea pe mine, adică, mi-a spus că m-a remarcat. Am avut un contact, iar când am ajuns la filtru, aproape de poartă, de fapt acolo s-a întâmplat, cumva a fost obraznică și s-a băgat în fața mea.

M-am uitat de vreo 2-3 ori în aeroport, am văzut-o și în avion… și sunt om serios, ce era să zic «mă știi de la televizor? De aia te uiți la mine. Eu nu te știu». Nu am vorbit, ne-am văzut fiecare de ale noastre. Doar ne-am uitat unul la altul.

Ochii și tupeul m-au atras foarte mult la ea. Nu am vorbit în avion, nu aveam voie (râde). Și după o lună sau chiar mai bine am fost chemat, ea lucra într-o bancă. Și am fost chemat să vorbesc acolo despre copiii din Magic Camp. Nu a fost mâna ei, acolo ne-am găsit.

Ea se ocupa cu povestea asta, ne-am întâlnit și uite că din vorbă-n vorbă au trecut 6 ani. I-am zis că o știu din aeroport, bine înainte de asta s-a făcut un grup pe Facebook sau pe Whatsapp nu mai țin minte și acolo am văzut-o, din poză.

Georgiana a zis că nu mă știa, că nu se uita la «România, te iubesc!”. Chiar mi-a zis că i-am fost antipatic la Master Chef, ceea ce pentru multă lume am fost, dar abia atunci a făcut legătura.

Și am intrat în vorbă, știu că la prima noastră întâlnire am mâncat o fasole că era în perioada aia în care aveam gastrită. Prima oară ne-am întâlnit în mall-ul din Băneasa, a fost chiar în seara cu incendiul de la Colectiv”, a mărturisit Alex Dima în podcast-ul lui Cătălin Măruță.