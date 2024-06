Cum a putut să se îmbrace acest tânăr din Vaslui, la festivitatea de absolvire a liceului

Incredibil cum a venit un licean îmbrăcat la balul de absolvire! Tânărul a luat prin surprindere pe toată lumea cu ținuta sa. Imaginile cu acesta au devenit rapid virale și au împărțit internetul în două. Este una dintre cele mai controversate apariții de la balul de absolvire a liceului „Emil Racoviță” din Vaslui!

Tânărul licean, care este fiul unui om de afaceri influent din Vaslui, a ales să îmbrace la balul de absolvire un costum negru, sclipicios. Cu toate acestea, un detaliu l-a scos cu adevărat în evidență. Spatele sacoului era decupat, iar pe dedesubt nu purta cămașă. De asemenea, acesta purta pe spate un lănțișor cu diamante care reprezenta inițiala V.

Potrivit vremeanoua.ro, se pare că ținuta absolventului a fost concepută special pentru el la un atelier din Vaslui. Creatoarea a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs colaborarea cu fiul antreprenorului.

„Totul a fost construit de la 0, împreunã am ales materialul acesta special, butonii i-am personalizat cu numele lui, iar la spate are initiala numelui din strasuri, totul fãcut manual.

Da, îmi iese ce îți dorești tu! Garantez pentru asta si apoi începe stresul să iasă așa cum am spus. Așadar, am acceptat să fac costumul acesta si ce superb este! Si ce mult îmi place! Nu e pentru oricine, clar, nu vă obliga nimeni să purtați așa ceva când mergeți la un eveniment. Acest costum indecent nu este, nu se vede absolut nimic ce nu ar trebui să fie la vedere, are doar un decupaj la spate si este accesorizat”, a fost mesajul transmis de croitoreasă, pe pagina sa de Facebook.

Ținuta adolescentului de la balul de absolvire a împărțit internetul în două

Ținuta adolescentului a împărțit internetul în două. Dacă unii au apreciat creația nonconformistă, gurile rele au ținut să precizeze că nu ar vrea să-și vadă niciodată băieții îmbrăcați într-un astfel de costum.

„Cred ca ținuta este pentru băieți , să nu folosesc alt cuvânt”,

„Nu sunt de acord cu această ținută, poate pentru scenă sau showbizz, să aibă ce comenta televiziunile!”,

„Frumos, însă nu aș vrea să îmi văd băieții îmbrăcați așa. Este un costum special, e adevărat, însă pare mai mult pentru stripperi, dacă îmi permiteți să îmi dau cu părerea!”, sunt doar câteva dintre comentariile negative la adresa ținutei.

Cu toate acestea, au existat și persoane care au apreciat creația tinerei din Vaslui, dar și curajul tânărului de a purta un costum cu totul diferit.

„Foarte frumos! Chiar dacă am o vârstă rezonabilă, sunt open mind. Îmi place, dar este si adevărat că persoana care poartă așa ținută are personalitate. Ieșit din tipar nu este și vulgar. Felicitări!”, a fost unul dintre mesajele de susținere.

