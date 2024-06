Cum a rămas un bătrân fără toată averea după ce s-a îndrăgostit de o tânără pe internet. Metoda banală prin care a fost păcălit

O poveste de iubire s-a încheiat brusc și neplăcut pentru un bătrân! Un bărbat, în vârstă 75 de ani, a fost dus cu vorba de către o femeie pe internet. A fost contactat pe o rețea de socializare, iar discuția s-a mutat rapid în privat acolo unde lucrurile au luat o turnură neașteptată. El s-a îndrăgostit iremediabil de către presupusa amantă, însă într-o fracțiune de secundă a rămas cu conturile goale. De frica soției, nici la Poliție n-a sunat. Ce au descoperit autoritățile când au intrat pe fir?

Un bătrân de 75 de ani a rămas falit după ce s-a îndrăgostit de o chinezoaică. Violaine Chen, o femeie de 37 de ani, l-a abordat pe bătrân pe LinkedIn, iar acesta a picat în plasa ei. Discuția lor s-a mutat pe o altă aplicație, iar totul s-a transformat într-un amantlâc, cel puțin în capul bărbatului. Pentru că nu voia să afle soția de idila lui virtuală, bătrânul s-a ascuns de privirile acesteia și a continuat să țină legătura cu femaia de 37 de ani. Într-un final, aceasta l-a convins pe bărbat să-i dea toți banii lui, pentru a face o investiție.

Chinezoaica i-a promis bărbatului că-l va lua de soț, dacă divorțează de soția lui și dacă afacerea lor va merge. Cu banii scoși din presupusa investiție, cei doi aveau să fugă în lume. Ori cel puțin așa-i promitea Violaine bătrânului.

Atunci când a realizat că totul este o minciună și că are conturile bancare goale, bărbatul a dat din coate. De frica soției lui, nici la Poliție nu a sunat imediat. A stat să analizeze problema, apoi a cerut sprijinul autorităților. Pe fir a intrat FBI-ul, care a descoperit că a fost o mișcare a unei grupări infracționale. Oamenii legii au descoperit că cei doi vorbeau în scris de o bună vreme, s-au auzit la telefon și chiar prin apel video.

Violaine a reușit să-i câștige încrederea, apoi a început să-i vorbească despre compania unchiului ei. Așa l-a convins pe bătrân să investească tot ce are: 715.000 de dolari, sumă care a dispărut peste noapte!

„Fă-mi o favoare și împușcă-mă. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu mai am bani, nu mai am familie și nici un suflet pereche”, îi scria bărbatul.