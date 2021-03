Cum a răspuns Dani Oțil când a fost întrebat de sexul bebelușului: ”Eu n-am făcut nimic, doar am stat!” Reacția Ramonei face toți banii

Răzvan Simion l-a întâmpinat cu o glumă care a prins cândva și vine dintr-o reclamă cunoscută. ”O să avem un nepoțel”, a strigat prezentatorul de la Neatza, atunci când Dani Oțil și-a făcut apariția. Apoi, dialogul s-a extins, intervenint și asistenta Ramona Olaru.

Dani Oțil va deveni tătic pentru prima oară, Gabriela Prisăcariu fiind însărcinată, chiar el fiind acela care a făcut marele anunț pe conturile sale de socializare, în stilu-i caracteristic. ”Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceți un copil… Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă și bebelușii insule… Pentru toți… Hai că am glumit…nu pentru voi… Ci pentru noi…o să avem un copil! Am decis să spun aici, pentru că în curând mi se va vedea burta și se vor face speculații. Promit să mă refac repede”, a scris Dani Oțil pe conturile de socializare. (CITEȘTE ȘI: DANI OȚIL VA DEVENI TĂTIC: “ÎN CURÂND MI SE VA VEDEA BURTA”)

Cum a răspuns Dani Oțil când a fost întrebat de sexul bebelușului

Iată ce s-a întâmplat în debutul emisiunii pe care o prezintă Dani Oțil și Răzvan Simion, asistați de Ramona Olaru:

Răzvan: O să avem un nepoțel. Să fie într-un ceas bun.

Dani: Mulțumesc. Voiam să vă spun acum ceva timp, dar mi-a luat-o Smiley înainte. A scos o melodie și am și eu una, dar mai am două versuri la ea. În ziua de azi dacă nu faci ceva special, o statuie, nu există. Să mă felicitați când o să îl dau la facultate și nu o să fie un drogat, un tatuat, o vagaboantă. În fine, eu practic nu am făcut nimic, doar am stat.

Răzvan: Se știe deja sexul?

Dani: Da, se știe.

Ramona: E băiat sigur dacă el a stat. Așa știu eu.

Dani: O să vă spun și sexul peste o lună.