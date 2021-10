Cum a răspuns Dani Oțil, după ce câțiva internauți au zis că și-a ”bătut joc de copil” punându-i numele Luca Tiago: ”Bine că nu i-am zis termopan”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au fost criticați de mai multe persoane din mediul online pentru că au ales să își numească bebelușul Luca Tiago. Ce reacție a avut prezentatorul TV în timpul matinalului de la Antena 1?

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au numit fiul Luca Tiago. Mai multe persoane de pe social media i-au reproșat prezentatorului de la Antena 1 că „și-a bătut joc de copil cu numele ăsta”. Dani Oțil a avut o reacție în timpul matinalului de la Antena 1 pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion.

”Credeți că un bebeluș nu a greșit cu nimic? Ei bine, a greșit. Nenumărați oameni mi-au zis că mi-am bătut joc de copil cu numele ăsta. Bine că nu i-am zis termopan. Am un prieten care are o fabrică de termopane și mi-a zis că dă și el ceva dacă îi pun numele așa. Mi-a scris un cetățean: ”Se scufundă planeta și voi ați făcut perete de baloane”. Îi dau dreptate, însă eu nu am avut când eram mic, așa că recuperăm”, a spus Dani Oțil, în direct, la matinalul pe care îl prezintă cu Răzvan Simion.

Duminică, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au creștinat băiețelul. Evenimentul a fost organizat în mare secret, iar alături le-au fost nașii, familia, dar și câțiva prieteni de suflet. VEZI AICI cum s-au îmbrăcat aceștia pentru marele eveniment din viața lor.

De ce nu îşi mai doreşte Dani Oțil al doilea copil?

Recent, În cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Răzvan Simion, acesta a povestit câteva momente amuzante pe care le-a trăit alături de fiul său, dar în acelaşi timp a vorbit şi despre motivul pentru care nu dorește să devină părinte pentru a doua oară.

„Acum ceva timp am primit de la o prietenă de-a emisiunii, prin intermediul Ruxandrei Luca, o papusa ce imita greutatea si morfologia unui copil de cateva luni. Am facut calculele, Ruxandra Luca (n.r. – bloggeriță parenting) a fost gravida si lauza trei sferturi din viata sa.

Bulisor (n.r. – papusa) a venit la Neatza, am pus doua poze pe Instagram și atunci mi s-a spus ca imi sta atat de bine, incat a ramas sotia gravida. Asa e cand te uiti la ovarele altuia. Pe al doilea nu-l fac.”, a spus Dani Oțil în direct.

Sursă foto: captură video Youtube