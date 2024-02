Cum a reacționat acest turist din SUA, după ce a mâncat sarmale în București, pentru prima dată: „So i got this thing called sărmăluțe”

Un turist din SUA a decis să exploreze Bucureștiului. Printre altele, tânărul a vrut și să încerce mâncarea tradițională românească, așa că a mers la un restaurant, unde a comandat sarmale. A fost pentru prima dată când a gustat un astfel de preparat.

Nadir Nibras este un realizator de filme de călătorie și creator de conținut multi-premiat. Zeci de mii de oameni îl urmăresc pe TikTok, acolo unde împărtășește aventurile sale. Din anul 2020, tânărul trăiește doar în acest fel, plimbându-se dintr-o parte în alta a lumii, cu un rucsac.

Internauții sunt foarte încântați de modul în care prezintă fiecare experiență a sa pentru că reușește să ofere o perspectivă autentică a fiecărui loc pe care îl vizitează. Capitala României a descris-o ca fiind ”unul dintre cele mai cool orașe din lume”.

Nadir Nibras a petrecut o mare parte din viața lui în Bangladesh, însă timp de 10 ani a locuit în Statele Unite ale Americii. În urmă cu aproximativ 4 ani, a decis să își schimbe viața, iar acum trăiește călătorind… doar el și rucsacul său. De curând, a ales să viziteze România. Odată ajuns în București, și-a dorit să încerce preparate tradiționale românești, precum shaorma și sarmale.

Turistul a mers la un restaurant și a mâncat o porție de sărmăluțe în viță de vie, servite cu smântână, mămăliguță și ardei iute. El s-a filmat în timp ce gusta preparatul și explica internauților ce are în farfurie. La final, a avut o reacție prin care a dat de înțeles că i-a plăcut foarte mult. A zâmbit și a arătat semnul ”like”.

Într-un alt videoclip postat în mediul online, tânărul a împărtășit părerile sale despre Capitala României, explicând ce l-a impresionat în timpul vizitei.

„Astăzi mă aflu în Europa de Est, în București, capitala României, un oraș care, după părerea mea, este unul dintre cele mai cool orașe din Europa și, probabil, unul dintre cele mai cool orașe din lume în care am fost.

Am mai fost de fapt aici acum patru ani și m-am distrat de minune, iar aseară m-am întors în sfârșit. Așa că, în acest videoclip, voi explora unele dintre cele mai tari locuri din oraș și vă voi spune câteva povești fascinante despre istoria orașului.

Am fost mai devreme cu tramvaiul și pare atât de vechi. Pentru o secundă am crezut că ar putea fi de pe vremea comuniștilor. Nu este, dar are vreo 21 de ani sau așa ceva. Dar partea bună este că poți intra și plăti cu cardul, așa că nu trebuie să iei un bilet sau să plătești cu bani gheață sau să treci prin toate problemele astea.

E un fel de aparat unde trebuie să te duci și să introduci cardul de credit. E un sistem destul de fascinant. De fapt, nu am mai văzut așa ceva nicăieri altundeva până când am venit în Europa în această vară. Sincer, nu sunt surprins că este deja în București, pentru că Bucureștiul este un mare oraș tehnologic.”, a spus Nadir, în unul dintre filmulețele sale de pe TikTok.