Cum a reacționat americanul din imagine, după ce a mâncat ciorbă de fasole în pâine, într-un restaurant din Brașov

Un american a fost complet cucerit de România și de mâncarea românească. Juwan Gray este un jucător profesionist de baschet, iar de un an s-a transferat la un club de baschet din Brașov. Tânărul mărturisește că este fascinat de viața pe care o duc românii și nu își dorește să se mai întoarcă în SUA. Ce l-a cucerit pe american?

Din vara anului trecut, Juwan Gray locuiește în Brașov și se declară impresionat de calitatea vieții din România, comparativ cu cea din America. Acesta a fost cucerit de stilul de viață al europenilor, dar și de preparatele tradiționale.

De doi ani, Juwan Gray a părăsit America și a luat contact cu viața din Europa. Mai întâi, americanul a ajuns în Suedia, unde a locuit un an, iar din vara anului trecut trăiește în Brașov. De când a ajuns în România, americanul s-a arătat fascinat de viața pe care românii o duc.

Acesta s-a declarat uluit de faptul că în România, oamenii se pot plimba pe stradă fără teama că cineva în va jefui sau hărțui. De asemenea, americanul din Brașov are numai cuvinte de laudă atunci când vine vorba despre mâncarea românească. Papile gustative îi sunt în extaz atunci când consumă mâncare care nu este procesată, iar preparatul lui favorit este ciorba de fasole în pâine, pe care a mâncat-o la un restaurant din Brașov.

„Vreau să va povestesc experiența mea din ultimii ani din Europa. Anul trecut am trăit în Suedia, iar anul ăsta în România. E ca o diferență între zi și noapte între viața din SUA și cea din Europa. Calitatea vieții în Europa e foarte diferită, e ceva ce nu am trăit până acum. Este extrem de sigur aici, nu trebuie să-ți faci griji că te plimbi pe străzi că vine cineva să te jefuiască sau de asemenea nu trebuie să-mi fac griji că vine vreun polițist să mă hărțuiască din nimic, doar pentru că mă plimb pe afară. Nimic din toate astea nu se întâmplă aici.

Așa cum spuneam, se pare că americanul este încântat de viața din România și după experiența din țara noastră spune că se gândește să se mute în Europa. Mai mult, acesta a avut un mesaj și pentru americani, îndemnându-i să vină măcar să viziteze România, promițându-le că o să fie surprinși de ce o să găsească aici.

„Și nici n-am început să vă povestesc despre capitolul educație: vorbeam chiar astăzi un coleg de echipă român și mi-a zis că un an la facultate l-a costat aproximativ 1000 euro. Pentru americani asta e ceva de neconceput pentru că știm deja…. Dacă trăiești în SUA și mergi la facultate trebuie să plătești o geantă de bani pentru un singur an de școlarizare. Eu am mers la facultate în primul an, iar taxa de școlarizare era de 70 000 de dolari pe an. Slavă Domnului că am obținut o bursă școlară pentru că altfel nu mai mergeam nicăieri. Să fiu sincer, mă văd trăind de-acum în Europa.

Dacă ești un american care urmărește asta, trebuie să fie un semn trimis de Univers sau de Dumnezeu dacă ți-a apărut asta, așa că dacă aveai gânduri să vii în Europa, dă-i înainte și fă această mișcare. Nici măcar nu trebuie să te muți aici dintr-o dată, doar vino și vizitează pentru că îți garantez că asta îți va schimba viața”, a mai spus Juwan Gray.