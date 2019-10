Cum a reacționat directorul unui liceu din Timișoara după ce a prins mai mulți elevi furmând în curtea școlii

Este deja cunoscut faptul că este interzis fumatul în interiorul sau curtea școlilor, însă întotdeauna se găsesc elevi care încalcă regulamentul. Așa s-a întâmplat și la un liceu din Timișoara, când directorul instituției a prins mai mulți elevi fumând în curtea școlii.

Bărbatul a avut o reacție total neașteptată, care a auzit cele întâmplate. Directorul Liceului Jean Louis Calderon din Timişoara i-a oprit pe elevii unităţii de învăţământ din fumat cu un extinctor de flăcări.

Acesta merge spre un grup de adolescenţi din curtea liceului, apoi porneşte extinctorul şi îi stropeşte pe elevi.

„În ziua respectivă am avut o acțiune cu cei de la ISU(…). Ieșind apoi în pauză, elevii au mers la foișoare să fumeze. Câțiva colegi și copii au venit la mine să-mi spună că se fumează din nou. Am luat extinctorul și m-am îndreptat către ei și am pulverizat acea substanță.

Vreau să-mi cer scuze elevior și părinților. Avem probleme deosebite cu privire la fumat. Am încercat să fac o glumă. Gestul nu este ok. Îmi cer scuze”, a spus directorul Ion Ionici, miercuri, la Antena 3.