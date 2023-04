Cum a reacţionat familia unei femei de 81 de ani, care s-a căsătorit cu un bărbat de 35 de ani! L-a cunoscut pe Facebook şi l-a luat de soţ

O femeie din Marea Britanie și-a găsit marea dragoste la vârsta de 81 de ani. Iris și-a surprins familia în momentul în care a anunțat că se va căsători cu un tânăr în vârstă de doar 35 de ani. Povestea lor de dragoste a început pe rețelele de socializare, însă lucrurile au evoluat rapid. În 2020 au decis să facă marele pas.

Britanica în vârstă de 81 de ani trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei de când l-a cunoscut pe actualul său partener. Iris și Mohamed au vorbit pentru prima dată pe un grup de Facebook. La scurt timp s-au întâlnit pentru prima dată în Cairo, iar tânărul mărturisește că a fost dragoste la prima vedere.

În cadrul unui interviu pentru Daily Mail, egipteanul a dezvăluit: „Am fost foarte emoționat, dar când am văzut-o, am știut că e dragoste adevărată. Sunt foarte norocos că am găsit așa o femeie”.

Cum a reacționat familia lui Iris, după căsătoria acesteia cu Mohamed

Britanica și egipteanul s-au cununat în Sharm el Sheikh, în 2020, iar petrecerea, care a avut loc într-un fast-food, a fost una restrânsă.

„Nu am auzit nimic de la familia mea. Vreau să iau legătura cu ei pentru că vreau să știu ce cred despre Mohamed. El e grozav, dar faptul că acum e tatăl lor și e mai tânăr decât fiii lor este, poate, un punct de conflict. Dar nu contează. Eu sunt mai în vârstă decât mama și tatăl lui. Ne iubim și asta e tot ce contează”, spunea Iris Jones, la scurt timp după cununie.

Deși familia lui Iris nu a fost de acord cu această căsătorie, cei doi sunt și acum împreună și par foarte fericiți. Apropiații femeii nu au mai dorit să țină legătura cu ea.

Înainte de căsătoria cu Iris, Mohamed locuia alături de părinții lui, cele două surori și fratele lui. Bărbatul a negat vehement că s-a căsătorit pentru banii ei sau pentru a avea pașaport britanic. Iris locuiește într-o casă de 220.000 de lire sterline și are o pensie de 200 de lire pe săptămână.