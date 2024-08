Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu, după ce a văzut că face Only Fans? „Suntem adulți cu toții”

Vestea că Raluca Bădulescu creează acum conținut pentru o platformă pentru adulți a surprins pe mulți. Totuși, cei care o cunosc bine știu că fosta jurată de la Bravo, ai stil a fost întotdeauna îndrăzneață în exprimare. Raluca a subliniat că decizia de a-și deschide un cont pe OnlyFans nu a fost un act de mare curaj, ci a fost mai preocupată de ce tip de conținut va oferi fanilor săi.

Raluca Bădulescu s-a apucat de Only Fans

Vedeta, una dintre cele mai apreciate fashioniste din România, a mai menționat că de mult timp s-a gândit să pozeze în lenjerie intimă și chiar a avut dorința de a apărea în Playboy. Bădulescu a răspuns tuturor întrebărilor despre această alegere!

Raluca Bădulescu susține că nu a fost vorba de curaj când a ales să creeze conținut pentru această platformă, văzând mai mult situația ca pe o altă metodă de a se exprime.

„Nu e vorba de curaj foarte mare, ci o altă metodă creativă de a te exprima. Depinde foarte mult de contentul pe care îl postezi, știi? Fiecare are o altă metodă de exprimare, la fel ca pe Instagram sau alte rețele de socializare.

Depinde de ce vrei să exprimi. Este o altă latură a personalității mele, sunt lucruri care sunt ca o continuare firească a ținutelor pe care le purtam, în general, a discursului meu. Nu sunt chestii ieșite din comun. Fiecare om este liber să posteze pe orice fel de platformă orice fel de content vrea. Toți content-creatorii au un anumit specific”, a dezvăluit Regina Regească, într-un interviu acordat fanatik.ro.

Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu, după ce a văzut că face Only Fans

Când vine vorba despre conținut, vedeta a dezvăluit că nu postează ceea ce cred oamenii, dar poate fi la latitudiean fiecărei persoane cum interpretează postările sale. Mai mult, se pare să în spatele întregului proiect, Raluca Bădulescu are o echipă întreagă de oameni care lucrează pentru a crea conținut.

„Contentul meu este un amestec de fashion, glam, sexy, mă rog. Oamenii sunt liberi să gândească ce vor ei, imaginația este liberă, tocmai de asta e bine că trăim în această lume, pentru că e vorba doar de imagine. Imaginația fiecăruia poate să meargă oriunde.

Lucrez cu o echipă super-profesionistă. Sunt stiliști, make-up artiști, fotografi. La fel ca toate lucrurile pe care le-am făcut până acum, mie îmi plac profesioniștii din fiecare domeniu, faptul că totul trebuie dus la un nivel. Nu ai cum să te apuci de unul singur și să îți faci poză cu telefonul”, a mai spus fashionista pentru sursa citată anterior.

Mai mult, vedeta a vorbit și despre cum vede fiul ei întreaga situație. Raluca Bădulescu susține că fiul său nu ascultă gurile rele în ceea ce o privește pe mama sa.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a mai spus Raluca Bădulescu.

