Cum a reacționat Florin Salam când a fost întrebat dacă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus

Florin Salam a fost întrebat de către un reporter dacă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, având în vedere că acesta are de onorat multe evenimente, luând astfel contact cu multe persoane. Ce răspuns a primit reporterul?

Florin Salam s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate în ultima perioadă, iar potrivit mărturisirilor făcute de fiul lui, Dani Stoian, artistul urmează un tratament. În presă s-a scris că ar avea probleme grave de sănătate, însă fiul lui i-a asigurat pe admiratori că situația nu este așa cum s-a afișat în mediul online. În cadrul unui scurt interviu, „Regele manelelor” a fost întrebat dacă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, iar răspunsul primit de reporter i-a lăsat pe toți cu gurile căscate.

Prin răspunsul pe care cântărețul l-a oferit reporterului a dat de înțeles faptul că acesta nu s-a vaccinat împotriva noului coronavirus. Iată discuția dintre cei doi:

Reporter: ”Te-ai vaccinat până la urmă?”

Florin Salam: ”Tu crezi că eu vreau să o mierlesc ca tine?! Tu dacă o mierlești nu te plânge nimeni, pe mine da, așa că nu mă vaccinez, stai liniștit!”

Ce a spus Dani Stoian, fiul artistului, despre starea de sănătate

Dani Stoian a postat un mesaj pe contul de Facebook prin care a povestit ce se întâmplă cu tatăl lui. Acesta a confirmat că Florin Salam nu se simte bine fizic, că primește un tratament și că totul va decurge bine.

„Primesc tot felul de mesaje in legătura cu tatăl meu în urma celor apărute în presă. Tatăl meu nu este internat în vreun spital, tatăl meu nu este așa cum se spune de câteva zile în presă. Tatăl meu urmează, într-adevăr, un tratament. După atâtea nopti pierdute și un stil de viața haotic a ajuns într-o pasă mai puțin bună! Totul trebuie să fie ținut sub control pentru a putea să onoreze viitoarele evenimente la care este angajat. Vă Mulțumesc tuturor care v-ați făcut timp să întrebați despre sănătatea tatălui meu. Pe aceasta cale am vrut să vă anunț că totul merge spre bine! Ne vedem curând pe scenă”, a scris Dani Stoian pe facebook.

Sursă foto: Capturi video Youtube