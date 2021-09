Ce se întâmplă, de fapt, cu Florin Salam? Dani Stoian a făcut anunţul: „După un stil de viaţă haotic…”

Florin Salam are probleme grave de sănătate, cel puțin asta spun apropiații artistului. După ce Dan Bursuc a confirmat faptul că artistul nu e bine deloc, fiul lui, Dani Stoian, a oferit primele declarații.

Dani Stoian a postat un mesaj pe contul de Facebook prin care a povestit ce se întâmplă cu tatăl lui. Acesta a confirmat că Florin Salam nu se simte bine fizic, că primește un tratament și că totul va decurge bine.

„Primesc tot felul de mesaje in legătura cu tatăl meu in urma celor apărute in presa. Tatăl meu nu este internat in vreun spital, tatăl meu nu este așa cum se spune de câteva zile in presa. Tatăl meu urmează,intr-adevar, un tratament. După atâtea nopti pierdute și un stil de viața haotic a ajuns intr-o pasa mai puțin buna! Totul trebuie sa fie ținut sub control pentru a putea sa onoreze viitoarele evenimente la care este angajat. Va Mulțumesc tuturor care v-ați făcut timp sa întrebați despre sănătatea tatălui meu. Pe aceasta cale am vrut sa va anunț ca totul merge spre bine! Ne vedem curând pe scena.”, a scris Dani Stoian pe facebook.

Nici Dan Bursuc nu a dorit să fie prea descriptive pe acest subiect, însă a ținut să precizeze că manelistul este într-adevăr într-o situație critică.

”Nu sunt nici în măsură, nici în starea necesară de a vorbi despre asta, vă rog să mă credeți.

Tot ce știu e că nu bine deloc!”, a spus Dan Bursuc pentru playtech.ro.