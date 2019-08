Cum a reacționat Marian Godină când un prieten virtual i-a spus că soția lui “pare minoră”

Marian Godină nu a rămas insensibil la ororile petrecute la Caracal, unde cel puțin două tinere răpite de pe stradă și-au găsit sfârșitul. Polițistul redă, în premieră, câteva întâmplări din viața lui de polițist care i-au lăsat un gust amar.

”Când am avut probleme la IPJ Brașov, niște polițiști de la IPJ Dolj au organizat un protest în fața IPJ Brașov. Dintre colegii mei, cei de la Brașov, nu a participat nimeni. Nici măcar unul.

Când am avut lansarea de carte în Brașov, dintre colegii mei de la rutieră nu a venit nimeni. Nici măcar unul. (CITEȘTE ȘI: CE ORORI AU AVUT LOC ÎN „CASA GROAZEI”. A MĂRTURISIT CĂ ÎȘI GĂTEA CÂINI ȘI…)

Când m-am mutat de la rutieră, am eliberat fișetul unde îmi ținusem lucrurile timp de 10 ani și, fără să văd, am uitat în dulap o fotografie A4 cu mine, care era întoarsă cu fața în jos. Peste ceva timp, când probabil fișetul a fost ocupat de alt coleg, cineva mi-a trimis o poză cu respectiva fotografie. Era în coșul de gunoi. Vreunul dintre cei care au beneficiat de pe urma lucrurilor pe care le reușisem, a găsit de cuviință să o arunce la gunoi, iar probabil că ceilalți s-au amuzat.

Pe grupurile de polițiști de pe FB, când apare o postare despre mine, majoritatea comentariilor sunt jignitoare la adresa mea. Mulți dintre cei care s-au bucurat când am deschis gura și am vorbit, s-au întrebat apoi, plini de invidie, cum de nu sunt dat afară și de ce nu îmi văd de treaba mea.

Am făcut introducerea asta ca să înțeleagă unii cât de multe motive am să iau apărarea polițiștilor. Cam niciunul. În plus, credeți-mă că știu foarte bine cum sunt unii polițiști. Dacă am scris despre unele cazuri, nu am făcut altceva decât să prezint situația reală, nu așa cum era prezentată în presă sau de influencerii de pe net.

Am scris de polițistul din cazul Boureanu, cel care era făcut tocăniță pe la mocirla tv, deși acționase legal, fapt dovedit mai apoi și de instanță. La fel a fost cu polițiștii care îl opriseră pe Ilie Năstase. Și ei au avut parte de același tratament în presă și în multe dintre comentariile de pe net. Și ei acționaseră legal.

Așadar, intenția mea nu e să iau apărarea vreunui polițist, dar mă doare când văd cum se manipulează și cum unii sunt acuzați degeaba. (…)”,a scris Marian Godină pe site-ul lui, mariangodină.ro.