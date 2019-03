Cum a reacționat Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea, când și-a văzut sora

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor, în urmă cu două zile cei doi au devenit pentru a doua oară părinți și sunt în culmea fericirii. Nu doar ei, ci și Victoria, fiica cea mare, deși a arătat unele momente de gelozie.

„Aseară a luat primul contact. Bine, a mai luat contact şi la burtica mamei, dar ieri am adus-o. Am vrut să o aducem şi astăzi, dar nu am mai avut cum pentru că dormea, dar o să o aducem şi mâine. O să postez pe Instagram şi pe Facebook. N-am apucat încă. Era aşa ca şi când nu există nimeni acolo, mă lua de mânuţă şi mă ducea la mami, tot noi trei. Dar după aia, pe drum, la plecare, jumătate de drum a spus numai Iris. A încercat să pronunţe Iris, de câteva ori a pronunţat şi corect. O striga, parcă o striga. Când a fost acolo, doar de 2-3 ori şi se uita aşa… A fost o gelozie. La un moment dat, am crezut că o să plimbe căruciorul pentru că acasă plimbă bebeluşul de jucărie. De fapt, l-a împins mai încolo ca să aibă ea loc. O să fie interesant, dar nu îmi fac probleme foarte mari„, a povestit Tavi Clonda la TV.

„O cheamă Thea Iris Selena. Toate sunt zeiţe. Iris este şi zeiţă, pe lângă faptul că l-am ales pentru că este nume de floare şi Gabriela a venit cu această idee şi eu am îmbrăţişat-o. Este şi Zeiţa Curcubeului. Thea este zeiţa Luminii şi Selena este zeiţa Lunii. După aia am aflat că s-au legat cumva. Dacă Victoria este o prinţesă, Iris este o zeiţă. Pur şi simplu ne-a plăcut şi l-am ales. Ştiam de mult timp„, a mărturisit Tavi Clonda.

Gabriela Cristea, primele declarații de pe patul de spital

La 44 de ani, Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță. Deocamdată, proaspăta mămică a ales să nu-i arate fața. Aflată pe un pat din spitalul privat în care a născut și Andreea Bălan, vedeta de la Antena Stars a făcut câteva mărturisiri emoționante într-un mesaj făcut public:

“De azi, primăvara pentru noi înseamnă Iris! 🤗👸🏻💜🌺 Mulțumim echipei Sanador pentru grija pe care o purtați mămicilor și bebelușilor! Totul a decurs perfect atât pentru mine, cât și pentru bebe Iris! O primăvară însorită tuturor și mulțumim pentru toate mesajele și gândurile bune! 💜☀️ Tavi Clonda #bebeiris #sanador #victorienii”. Tavi Clonda și Gabriela Cristea mai au o fetiță, care are un an și jumătate.