Cum a renunțat Gabriea Cristea la fumat. Trucul care a ajutat-o pe prezentatoarea de la Antena Stars să scape de viciu

Destul de activă pe social media, Gabriela Cristea (49 de ani) a împărtășit secretul care a ajutat-o să renunțe la fumat definitiv. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a lăsat de viciu în urmă cu 15 ani, decizie care i-a schimbat viața radical.

Cu o ambiție de fier, Gabriela Cristea a reușit să se lase de fumat, în urmă cu 15 ani. Recent, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor de pe TikTok metoda care pe ea a ajutat-o cel mai mult să renunțe la viciu. Deși pentru mulți oameni a devenit un obicei la care nu se poate renunța atât de ușor, se pare că soția lui Tavi Clonda nu a întâmpinat dificultăți.

Cum a reușit Gabriela Cristea să se lase de fumat

Aceasta a povestit că a renunțat la viciu extrem de ușor, chiar dacă fuma aproape un pachet de țigări pe zi. Fără tot felul de amânări, fără a trece printr-un proces treptat, Gabriela Cristea s-a lăsat de țigări definitiv chiar în ziua în care și-a propus asta. Au trecut 15 ani de atunci, iar prezentatoarea TV nu regretă nicio clipă decizia. Viața i s-a schimbat la 180 de grade.

”În urmă cu 15 ani am renunțat la fumat și am făcut-o foarte, foarte ușor. Nu fumam țigări foarte tari, dar fumam destul de mult la vremea respectivă, aproape un pachet pe zi. Cu toate acestea, am reușit să mă las foarte simplu. Într-o zi am hotărât că vreau să mă las și m-am lăsat. Am avut acel pachet de țigări, ultimul pachet, multă vreme așezat udeva foarte, foarte aproape de mine și nu m-am mai atins, de atunci, de țigări. Beneficiile au fost atât de multe și atât de bune, încât am hotărât că e mai bine să renunț definitiv la fumat. Nu cred în povestea că o iau treptat, renunț prima dată la două, trei țigări, nu este cazul”, a spus Gabriela Cristea, pe TikTok.

Gabriela Cristea, probleme de sănătate

La începutul acestui an, Gabriela Cristea a ajuns din nou pe patul de spital. Din cauza unor probleme de sănătate, prezentatoarea TV a lipsit din platoul noului sezon al emisiunii ”Mireasa – Capriciile iubirii”, chiar în prima zi în care ar fi trebuit să revină pe micile ecrane.

„Dragilor, din motive de sănătate, nu am sa fiu în seara aceasta alături de voi în direct la prima ediție din acest sezon. Cum mă fac bine, mă întorc la voi! Din păcate, de azi de dimineață am niște probleme de sănătate care mă țin în spital.

Sunt convinsă că ne vom revedea curând, va trebui să stau, din păcate, câteva zile în concediu medial, cinci zile am primit, și sper să mă scuzați. Sănătatea e mai bună decât orice pe lumea asta și trebuie să ne preocupăm de ea dacă vrem să ne fie bine. Nu trebuie să vă faceți griji pentru mine, pentru că sunt pe mâini bune, doamnele asistente și medicii au fost extrem de drăguți cu mine, m-au ajutat să trec mai ușor peste situația asta, pentru că nu a fost una ușoară…

M-am trezit azi-noapte, undeva pe la ora patru, cu febră, a crescut foarte repede. M-am bănuit de gripă, chiar și de COVID, dar nu a fost cazul, pentru că m-am testat. Am venit aici și am intrat pe mâna medicilor pentru că mă durea totul”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Facebook.