Cum a reușit Anamaria Prodan să slăbească 12 kilograme! Ce dietă a ținut soția lui Laurențiu Reghecampf

Impresara Anamaria Prodan a mărturisit în cadrul unui interviu pentru GSP Live cum a reușit să slăbească până la 12 kilograme! Soția lui Laurențiu Reghecampf a spus care este ”secretul” unei siluete pe care orice femeie și-ar dori-o.

Anamaria Prodan a spus într-un live care este, de fapt, ”secretul” unei siluete pe care orice doamnă sau domnișoară și-ar dori-o. Impresa spune că a pierdut 12 kilograme, iar elementul-cheie este… sportul!

„Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos”, a declarat recent Anamaria Prodan la GSP Live.

Ce dietă folosește Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a făcut sacrificii pentru a arăta exact așa cum își dorește. Soția lui Laurențiu Reghecampf a mărturisit, într-un interviu, faptul că este foarte atentă când vine vorba despre alimentații și nu exagerează cu alimentele care sunt nesănătoase pentru organismul ei. Mai mult decât atât, impresara susține că merge la sală, dar face și proceduri și tratamente corporale.

”Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial.

Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a mărturisit pentru Click! Anamaria Prodan.

Întrebată pe ce pune accent atunci când vine vorba despre alimentație, Anamaria Prodan a spus ca pe legume și fructe. Aceasta recomandă, în special, sucurile naturale.

”De legume şi fructe! 15 zile. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă.

Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, povestae Anamaria Prodan, pentru ”Focus Magazin”.

sursă foto: arhivă CANCAN