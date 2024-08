Cum a reușit Marian Godină să economisească peste 35.000 de lei în doi ani. Românii au făcut ochii cât cepele!

Marian Godină a devenit un nume emblematic printre angajații Poliției Române. Recent, în stilul său caracteristic, bărbatul le-a dezvăluit fanilor de pe o rețea de socializare modalitatea prin care a reușit să economisească peste 35.000 de lei în ultimii doi ani.

Maria Godină este unul dintre cei mai cunocuți polițiști și bloggeri din România. De-a lungul anilor, bărbatul a vorbit deschis despre viața sa personală și profesională, inspirând astfel o mare parte din cei care îl citesc. Recent, acesta a vorbit despre una dintre cele mai mari realizări ale vieții sale.

În cadrul unei postări pe social-media, Marian Godină a împărtășit o poveste motivațională despre modul în care a reușit să economisească peste 35.000 de lei în doi ani. Acesta s-a lăsat de fumat, viciu care ajunsese să-l coste o mică avere. Polițistul a mărturisit că fuma peste două pachete de țigări pe zi, însă nu a simțit că sănătatea îi este afectată deoarece făcea sport. În momentul în care a devenit tată pentru prima dată, Marian Godină a deci să își ia viața în serios. Pe data de 22 august 2022, polițistul a fumat ultima țigară.

„După ce terminam și al doilea pachet, apucam să mai fumez câteva țigări și din al treilea. Se întâmpla asta aproape zilnic, iar zilele în care să nu termin două pachete erau din ce în ce mai rare. Degetele arătătoare de la ambele mâini erau galbene. Cu toate astea, făceam sport și pe atunci și reușeam cumva să nu mă afecteze fumatul în privința asta. Apariția Mariei cred că mi-a dezvoltat brusc un simț al conservării pe care până atunci nu îl aveam sau îl aveam prea slab. Știam că, în ritmul ăsta, până la primul AVC nu e cale lungă, deși alcool nu consumam deloc.

Pe 22.08.2022, adică fix în urmă cu doi ani, am decis că nu voi mai fuma. Cu regret în suflet, am rugat un prieten care venea la mine să-mi aducă și un pachet de țigări, pentru că eu mai aveam doar vreo două și nu aș fi vrut să închei cu așa poftă. Am fumat până pe la prânz tot pachetul ăla, iar la ultima m-am filmat trăgând ultimele fumuri și stingând-o. A fost ultima țigară pe care am atins-o. În cei doi ani, am avut câteva momente în care era gata-gata să mă reapuc, dar de fiecare dată am reușit să mă abțin”, a spus polițistul.