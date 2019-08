Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească spectaculos: „În şase zile am dat jos trei kilograme”

Chiar dacă s-a spus că Nicoleta Luciu a pierdut lupta cu kilogramele, vedeta demostrează contrariul. Focoasa brunetă a descoperit o dietă minune cu care a slăbit spectaculos și pe care o recomandă tuturor doamnelor și domnișoarelor.

“Fetelor, ce faceţi? Cum merge treaba cu salatele? La mine merge brici, brici, brici! În şase zile am dat jos trei kilograme. Suntem în a doua săptămână de dieta cu salate. Parctic, în a douăsprezecea zi. Eu după 11 zile am slăbit trei kilograme şi 800 grame. Două zile am rămas la aceeaşi greutate. Se pare că salata de fructe nu este ok în dietă. Eventual să facem numai mere, fără mango. Am poftă de costiţă la cuptor. Am oprit două dintre ele şi mănânc cu multă salată. Deci, după cum observaţi, la salată poţi să adaugi ce vrei”, a spus Nicoleta Luciu pe Instagram.

Vedeta a încurajat pe toată lumea să aibă un stil de viață sănătos și să țină un regim alimentar corespunzător nevoilor fiecăruia.

“Fetelor, mi-a venit o super idee. Haideţi să începem o super dietă. Până la vară să fim foarte frumoase şi să arătăm bine în costum de baie. Ingredientul minune va fi salata. Eu propun aşa: facem salată de trei ori pe zi, în care adăugăm fiecare ce-şi doreşte: salată cu brânză, măncăm salată cu ouă, apoi salată cu carne, apoi salată cu alune”, spunea ea.

Nicoleta Luciu, sfaturi pentru doamne și domnișoare

Pentru că vedeta a fost încântată de această dietă le-a dat urmăritoarelor sale câteva sfaturi despre modul în care să-și prepare salatele și ce ingrediente să folosească.

„Fără pâine. Adaugi ce vrei în salată. Să te faca fericită când o mănânci. Pune și seminte. Te saturi mai repede. O să vezi cu timpul nu o să mai ai nevoie de așa multă salată la o masă. Eu în prima săptămână am făcut foarte multă la o masă. Acum sunt la jumătate din cantitatea din prima săptămână. Eram disperată că n-o să mă satur”, a explicat Nicoleta Luciu.

„Să pui uleiuri. Ce ai prin casă. 2-3-4 tipuri . Important să nu pui prea mult din fiecare că iese prea grețoasă salata. Eu sunt pățită’, a adăugat ea. „Mănânci de 3 ori pe zi salată cu multe legume și semințe în care pui ce vrei dar pe rând carne, ouă, pește, cartof, mazăre , porumb etc”, a completat vedeta.

„Parcă e mai ușoară dieta când suntem multe”, a încheiat ea.