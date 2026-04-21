Cum a reușit Roxana Ionescu să slăbească 15 kilograme! Dieta care a ajutat-o să ajungă la rezultatul dorit

Roxana Ionescu este acum într-o formă de zile mari și se bucură de o siluetă ca la carte. Însă, asta nu a venit fără muncă și disciplină. Vedeta începuse să acumuleze kilograme în plus, așa că s-a pus pe treabă. A urmat o dietă cu ajutorul căreia a reușit să dea jos mai mult de 15 kilograme.

Deși fanii au văzut-o mereu într-o formă de zile mari, Roxana Ionescu spune că a avut mereu probleme cu greutatea. Este genul de femeie care slăbește greu şi se îngrașă rapid, dar a dat de o dietă cu care a reușit să slăbească 15 kilograme.

Înainte de a urma dieta, vedeta a încercat tot felul de scurtături pentru a scăpa de kilogramele în plus, însă nimic nu a funcționat.

„Eu când eram mai mică, eram mai pufoasă. Eram o fetiță drăguță mai grăsuță. Într-adevăr, nu am realizat în momentul în care eu mă îngrășam pe zi ce trece și făceam totul ca să mă îngraș, adică nu ratam nimic. Le bifam pe toate de la alimentație, odihnă, sport, nu mai făceam sport (…) Am început să iau tot felul de pastiluțe, niciun efect, am început să fac injecții în burtă de mă învinețeam, mă dureau”, declara Roxana Ionescu, în urmă cu ceva timp.

Cum a reușit Roxana Ionescu să slăbească 15 kilograme

Ei bine, după ce a trecut prin tot felul de „experimente”, Roxana Ionescu a înțeles că singura variantă câștigătoare în lupta cu kilogramele în plus este o dietă echilibrată. Așa că a apelat la ajutorul unui specialist și a adoptat un regim alimentar strict, bazat pe trei mese regulate pe zi, la intervale de cinci ore. De asemenea, Roxana Ionescu nu a uitat de mișcarea fizică și merge regulat la sală.

„Am învăţat să mănânc sănătos şi nu fac nimic altceva. Nu-mi plac persoanele care spun că mănâncă o cireaşă şi o căpşună şi slăbesc. Eu mănânc la ore fixe, trei mese pe zi, puţin, cât să mă satur. Salate, supe, grătar, peşte, iaurturi. Nu mănânc prăjit, dar uneori îmi fac poftele cu cartofi prăjiţi, paste, dar aceste pofte mi le fac o dată pe săptămână, la masa de prânz, de obicei sâmbăta. La sală, în mod normal, merg de trei ori pe săptămână, anormal, n-am ajuns de câteva luni, dar compensez, pentru că sunt o persoană activă. Fac acasă exerciţii, abdomene, mă mai apucă în hoteluri, dansez până transpir, mai folosesc câte o cremă anticelulitică şi-mi fac masaj dacă nu reuşesc să ajung la salon. O cremă nu face minuni, o dietă fără sală, la fel, nu va face nimic, nici sală fără dietă, trebuie să existe un echilibru în toate”, a spus Roxana Ionescu.

