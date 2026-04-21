Cum a reușit Roxana Ionescu să slăbească 15 kilograme! Dieta care a ajutat-o să ajungă la rezultatul dorit

De: Alina Drăgan 21/04/2026 | 06:20
Roxana Ionescu este acum într-o formă de zile mari și se bucură de o siluetă ca la carte. Însă, asta nu a venit fără muncă și disciplină. Vedeta începuse să acumuleze kilograme în plus, așa că s-a pus pe treabă. A urmat o dietă cu ajutorul căreia a reușit să dea jos mai mult de 15 kilograme.

Deși fanii au văzut-o mereu într-o formă de zile mari, Roxana Ionescu spune că a avut mereu probleme cu greutatea. Este genul de femeie care slăbește greu şi se îngrașă rapid, dar a dat de o dietă cu care a reușit să slăbească 15 kilograme.

Înainte de a urma dieta, vedeta a încercat tot felul de scurtături pentru a scăpa de kilogramele în plus, însă nimic nu a funcționat.

„Eu când eram mai mică, eram mai pufoasă. Eram o fetiță drăguță mai grăsuță. Într-adevăr, nu am realizat în momentul în care eu mă îngrășam pe zi ce trece și făceam totul ca să mă îngraș, adică nu ratam nimic. Le bifam pe toate de la alimentație, odihnă, sport, nu mai făceam sport (…) Am început să iau tot felul de pastiluțe, niciun efect, am început să fac injecții în burtă de mă învinețeam, mă dureau”, declara Roxana Ionescu, în urmă cu ceva timp.

Cum a reușit Roxana Ionescu să slăbească 15 kilograme

Ei bine, după ce a trecut prin tot felul de „experimente”, Roxana Ionescu a înțeles că singura variantă câștigătoare în lupta cu kilogramele în plus este o dietă echilibrată. Așa că a apelat la ajutorul unui specialist și a adoptat un regim alimentar strict, bazat pe trei mese regulate pe zi, la intervale de cinci ore. De asemenea, Roxana Ionescu nu a uitat de mișcarea fizică și merge regulat la sală.

„Am învăţat să mănânc sănătos şi nu fac nimic altceva. Nu-mi plac persoanele care spun că mănâncă o cireaşă şi o căpşună şi slăbesc. Eu mănânc la ore fixe, trei mese pe zi, puţin, cât să mă satur. Salate, supe, grătar, peşte, iaurturi. Nu mănânc prăjit, dar uneori îmi fac poftele cu cartofi prăjiţi, paste, dar aceste pofte mi le fac o dată pe săptămână, la masa de prânz, de obicei sâmbăta.

La sală, în mod normal, merg de trei ori pe săptămână, anormal, n-am ajuns de câteva luni, dar compensez, pentru că sunt o persoană activă. Fac acasă exerciţii, abdomene, mă mai apucă în hoteluri, dansez până transpir, mai folosesc câte o cremă anticelulitică şi-mi fac masaj dacă nu reuşesc să ajung la salon. O cremă nu face minuni, o dietă fără sală, la fel, nu va face nimic, nici sală fără dietă, trebuie să existe un echilibru în toate”, a spus Roxana Ionescu.

 

Iubitul a comis-o de mână cu ”Mama Natură”! Roxana Ionescu o să facă ochii cât cepele când va vedea! L-a luat valul și a uitat că e în public

Cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Se slăbește mai ușor”

 

Iți recomandăm
Tamaș, Aris, Alberto sau Lucian? Cine este pe primul loc, în clasamentul la zi de la Survivor 2026
Știri
Tamaș, Aris, Alberto sau Lucian? Cine este pe primul loc, în clasamentul la zi de la Survivor 2026
Andreea Bănică, mesaj nepotrivit pentru Andreei Bălan, la cununia civilă: ”Ți-am urat și prima dată”
Știri
Andreea Bănică, mesaj nepotrivit pentru Andreei Bălan, la cununia civilă: ”Ți-am urat și prima dată”
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Mediafax
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet...
Parteneri
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
Click.ro
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de...
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
go4it.ro
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tamaș, Aris, Alberto sau Lucian? Cine este pe primul loc, în clasamentul la zi de la Survivor 2026
Tamaș, Aris, Alberto sau Lucian? Cine este pe primul loc, în clasamentul la zi de la Survivor 2026
Andreea Bănică, mesaj nepotrivit pentru Andreei Bălan, la cununia civilă: ”Ți-am urat și prima dată”
Andreea Bănică, mesaj nepotrivit pentru Andreei Bălan, la cununia civilă: ”Ți-am urat și prima dată”
Detalii neștiute despre un film legendar. Scenele incitante care puteau schimba „Mihai Viteazul”: ...
Detalii neștiute despre un film legendar. Scenele incitante care puteau schimba „Mihai Viteazul”: decizia luată la vârful regimului
Ce scrie în cererea de divorț a Codruței Filip și a lui Valentin Sanfira, de fapt. Câți bani i-a ...
Ce scrie în cererea de divorț a Codruței Filip și a lui Valentin Sanfira, de fapt. Câți bani i-a costat despărțirea
De ce numele ales de Prințul Harry și Meghan Markle pentru fiica sa a creat controverse la Buckingham. ...
De ce numele ales de Prințul Harry și Meghan Markle pentru fiica sa a creat controverse la Buckingham. „Regina a fost furioasă”
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Vezi toate știrile