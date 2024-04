Cum a trăit Laura Giurcanu cutremurul ciudat din New York: ”S-a simțit foarte tare”

În urmă cu 24 de ore, orașul New York a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richte, cel mai puternic cutremur din ultimii 40 de ani din metropola americană. Laura Giurcanu se află de câteva zile în America, iar în momentul în care s-a produs seismul neobișnuit se afla în camera de hotel împreună cu sora ei. Câștigătoarea de al America Express a vorbit despre acele clipe de panică.

Vineri, 5 aprilie 2024, orașul New York a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter. S-a produs la o adâncime de 2,7 km și a avut epicentrul la 7 km nord-nord- est de Whitehouse Station. Mișcarea seismică a zdruncinat serios zgârie-norii din metropolă, s-a simțit de la nord de New York, din Philadephia până în Boston, iar anumite zboruri de pe aeroportul New Jersey și de pe JFK din New York au fost au fost anulate.

Citește și: LAURA GIURCANU I-A DAT ”PLANURILE” PESTE CAP UNUI CUNOSCUT INFLUENCER, DUPĂ CE S-A CUPLAT CU ARIS LA AMERICA EXPRESS: ”AM CREZUT CĂ E FIARTĂ PE MINE!”

Laura Giurcanu: ”S-a simțit foarte tare cutremurul din New York”

Laura Giurcanu și Bianca, sora ei, se aflau în camera unui hotel din New York în momentul în care s-a produs seismul. Fosta concurentă de la America Express a tras o sperietură zdravănă, iar la scurt timp le-a povestit urmăritorilor săi de pe o rețea de socializare prin ce a trecut.

Deși clădirea în care se afla s-a zguduit destul de tare, pe moment, influencerița a refuzat să conștientizeze că tocmai avusese loc un seism atât de puternic. Mișcarea a durat câteva secunde și nu a produs victime sau pagube materiale, în ciuda faptului că a fost unul dintre cele mai mari cutremure de pe Coasta de Est din ultimul secol, în zonă având loc mișcări seismice destul de rar.

„Fix când ne filmam noi în story-urile alea și stăteam la geam, la un moment dat, am oprit camera puțin, nu știu ce făceam și am început așa să ne clătinăm în cameră, dar ne clătinam în cameră atât de mult și i-am zis lui Beni: „Băi, e cutremur? Se simte ca un cutremur?”.

N-am simțit niciodată unul atât de puternic dar efectiv așa făceam în cameră (n.r. se clătinau) și după ne-am gândit dacă trece ceva pe aici, a izbit femeia de la curățenie, aveam tot felul de teorii și da, s-a simțit foarte tare acest cutremur, foarte tare și cred că a durat zece secunde. După ce am simțit acest cutremur, am zis să căutăm pe net dacă a fost cutremur totuși, pentru că real, nu știu despre New York dacă e o zonă în care sunt cutremure des sau nu și am zis să căutăm, am primit deja mesaje cu acest cutremur. S-a simțit foarte tare”, a spus Laura Giurcanu, pe Instagram.