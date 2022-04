Cum arată acum Cornelia, celebra dansatoare a maneliștilor. S-a schimbat radical

Tu îți mai amintești de Cornelia, celebra dansatoare a maneliștilor? Aceasta era prezentă la majoritatea evenimentelor și întreținea atmosfera prin dansurile sale. Cum arată acum cea care a fost numită ”cea mai bătrână dansatoare de manele” din România? S-a schimbat radical!

Cornelia, celebra dansatoare a maneliștilor, avea un look mai aparte, în urmă cu câțiva ani. Aceasta impresiona atât prin dans, cât și prin genele sale extrem de lungi și negre!

În prezent, Cornelia a ajuns la vârsta de 53 de ani, însă look-ul său s-a schimbat radical în ultimii ani. Cea care a colaborat cu mulți maneliști, de-a lungul timpului, a renunțat la look-ul strident pe care îl avea înainte. Atunci când nu dansează, aceasta se ocupă de casă, iar în ultimii ani a fost o prezență discretă în public. Însă, pe rețelele de socializare, Cornelia Dansatoarea postează destul de des imagini cu ea!

Și stilul vestimentar a suferit modificări. Dacă înainte era renumită pentru costumele mulate cu multe paiete, franjuri și pietricele, acum pare să-și fi dat un „refresh” la garderobă.

Cornelia Dansatoarea: ”Dansez de când eram micuță”

Aceasta povestea, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, cum a început să cocheteze, de fapt, cu dansul.

„Dansez de când eram micuță. Tatăl meu a dansat și el în tinerețe. Apoi a avut o altă meserie. Când aveam trei ani, mă învăța primii pași de dans. M-a dus la balet. Apoi, când am crescut mai mare, mama a vrut să mă fac asistentă, la fel ca ea, dar mie nu îmi plăcea, pentru că îmi era foarte frică de sânge, de ace… Am terminat Școala Populară de Artă, cu media zece, am o diplomă de maestru coregraf în dans popular.

Mama, la un moment dat, nu mă mai lăsa să merg să dansez. Ca să o împac, am făcut Liceul Economic 4, cofetar-bucătar. Tot cu media zece am luat diploma de maestru bucătar-cofetar și apoi diploma de coregraf. Am dat concurs la Ansamblul Rapsodia Română, unde am fost vreo 30 de fete. Din 30, am luat două. Am reușit să intru în lumea lor pentru că am știut să mă respect pe mine. Și de aceea mă respectă și ei”, mărturisea Cornelia Dansatoarea la Antena 1.

Sursă foto: capturi Tik Tok, arhivă