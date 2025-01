Cum arată acum Lila de la Vacanța Mare. Mirela Stoian e de nerecunoscut: ”Deplâng eșecul meu!”

Mirela Stoian (56 de ani), cea care a devenit cunoscută odată cu interpretarea Lilei, în producția ”Vacanța Mare”, este de nerecunoscut. Deși a fost una dintre perioadele înfloritoare din cariera sa, actrița nici nu vrea să își mai aducă aminte de vremurile în care juca personajul Lilei. De când a renunțat la aparițiile publice, viața Mirelei Stoian nu a fost tocmai ușoară.

Au apus vremurile în care Mirela Stoian, actrița care a interpretat-o pe Lila în producția Vacanța Marea, avea o carieră de succes și în plină ascensiune. Deși nimeni nu anticipa, odată cu finalizarea proiectului de pe micile ecrane, viața actriței s-a schimbat radical. De la lux a ajuns la un trai modest. De-a lungul carierei sale, vedeta a avut de pătimit din cauza personajului care i-a adus atât de multă faimă.

În urmă cu ceva timp, Mirela Stoian mărturisea că datorită și din cauza personajului Lila a avut parte de mai multe experiențe în cariera sa. Cele mai multe dintre ele fiind neplăcute. S-a bucurat de celebritate, dar și de greutatea personajului pe care îl interpreta. Actrița a mărturisit că timp de 5 ani s-a chinuit să își caute de muncă, însă fără rezultat. A fost o perioadă în care actrița a simțit pe propria piele efectele negative ale personajului care i-a adus succesul.

”Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de ‘greutatea’ acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de munca în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram ‘Lila’ am avut salarii foarte bune, am trăit decent.

Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu. Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi. Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri și nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecului meu. Sora şi părinţii mă ajută!”, spunea Mirela Stoian, în urmă cu ceva vreme.