Cum arată acum și ce s-a ales de Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu! Au divorțat în urmă cu 8 ani

Consuelo Matos, fosta soție al ui Adrian Mutu, a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. În urmă cu opt ani, cei doi au divorțat. Au împreună două fetițe. Cum arată acum și ce s-a ales de aceasta?

În vârstă de 48 de ani, Consuelo Matos Gomez, originară din Republica Dominicană, a fost căsătorită cu Adrian Mutu timp de opt ani, între 2005 și 2013. Aceștia au împreună doi copii – pe Maya și pe Adriana. Din punct de vedere legal, divorţul nu era recunoscut şi în România, astfel că, separarea oficială a celor doi a fost recunoscută abia în iarna lui 2017. După pronunțarea divorțului, a intrat într-un „con de umbră”. După divorțul răsunător de Adrian Mutu, cea care i-a dăruit două fetițe a ales să revină la numele ei de fată, Matos Gomez, iar custodia fetelor i-a fost dată brunetei. Iar după ce au ales să se separe, cea care a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume a ales să nu se mai afișeze atât de mult în public sau pe rețelele de socializare. De asemenea, Consuelo Matos a bifat și apariții în două filme, potrivit colegilor de la PROSPORT.ro, fiind vorba despre „Desperado” și „El Mariachi”.

Ce spunea Adrian Mutu despre fosta soție, Consuelo Matos Gomez

Consuelo Matos Gomez a ales să se întoarcă în Republica Dominicană, locul ei natal, acolo unde își crește fetele. Cele două fetițe ale ”Briliantului” sunt mari acum.

“M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții. Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, declara Adrian Mutu.

„Ţin legătura cu toţi copiii mei. Şi ei între ei vorbesc. Avem un grup pe whatsapp. Chiar râdeam cu soţia, pentru că, fiind pe fusuri orare diferite, m-am trezit într-o dimineaţă cu 494 de mesaje pe Whatsapp. Numai din grupul cu Mario, Adriana şi Maya”, spunea Adrian Mutut într-un interviu pentru okmagazine, acordat în anul 2019. ”Atunci când copiii vin la mine, e normal ca fostele soţii s-o cunoască pe Sandra, ei stând cu ea o perioadă de timp. Sandra e o persoană serioasă şi responsabilă. Şi e firesc ca ele să îşi dorească să vadă ce fel de persoană e ea”, mai spunea ”Briliantul”.

