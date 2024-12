Cum arată Adela Popescu în costum de baie, la 38 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

Adela Popescu, cunoscută pentru energia și naturalețea sa, a atras din nou atenția publicului cu imagini recente postate pe rețelele sociale. Vedeta TV, care se bucură de o comunitate numeroasă de admiratori, a profitat de o binemeritată vacanță în Thailanda alături de soțul său, Radu Vâlcan, și cei trei băieți ai lor.

După o vizită magică în Laponia, unde copiii lor s-au întâlnit cu Moș Crăciun, familia s-a îmbarcat spre destinația lor preferată, unde se pot bucura de plajă și temperaturi estivale. Acolo, Adela a surprins prin câteva imagini în costum de baie, care au stârnit reacții rapide în mediul online.

La 38 de ani și după trei nașteri, Adela Popescu afișează o formă fizică remarcabilă. Transformarea ei vine după un proces dedicat de slăbire și remodelare corporală, realizat sub îndrumarea unui specialist. Deși rezultatele sunt deja vizibile și apreciate, vedeta și-a exprimat dorința de a continua acest parcurs pentru a atinge forma fizică ideală.

„Gata, am făcut-o și pe asta. Am postat poze cu mine în costum de baie deux piece. Radu Vâlcan e foarte mândru (…) Suntem pe drumul cel bun. Ca idee, am vrut să fac pozele astea în primele zile (…), ca să pot să încep și eu să mănânc ca tot omul în vacanță”, a scris Adela Popescu, pe Instagram.