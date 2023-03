Cum arată Adrian Daminescu după ce a fost diagnosticat cu o formă gravă de cancer: ”Boala te învinge”

Adrian Daminescu, în vârstă de 66 de ani, a revenit pe scenă, la doar puțin timp de când a terminat tratamentul pentru cancer la plămâni. Care este, de fapt, starea de sănătate a cântărețului, dar și motivul pentru care nu vrea să renunțe la fumat.

Adrian Daminescu trece printr-o perioadă dificilă, perioadă în care, cu puțin timp în urmă, a declarat că va lua o pauză de la aparițiile publice. În urmă cu doi ani, artistul a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, însă dragostea pentru scenă s-a dovedit prea puternică.

Duminică, 26 martie 2023, Adrian Daminescu a urcat din nou pe scena Casei de cultură ”Doamna Chiajna”, din comuna Chiajna. Cu un tonus de invidiat, artistul nu a lăsat nicio clipă impresia că viața i-a fost schimbată de cumplita boală. Deși a declarat că se află în perioada de post tratament și se simte ușor slăbit, artistul speră să revină, cât mai rapid, la forma inițială. Spectacolul a avut loc la doar două săptămâni după inaugurarea Casei de cultură ”Doaman Chiajna”, (fostul cămin cultural, cu o sală cu 200 de locuri, săli de muzică și balet), inaugurare la care au luat parte artiști ai generației de aur, printre care Marina Voica, Angela Similea, Corina Chiriac, Stela Enache și Adrian Daminescu.

Adrian Daminescu: ”Și acum fumez”

Deși a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, în urmă cu doi ani, Adrian Daminescu nu a renunțat la fumat, viciu de care pare să nu-i fie teamă, mai ales în aceste condiții. Artistul se consideră un om puternic și crede cu toată puterea că boala îl învinge pe om doar dacă crede în ea.

„Să le dea Dumnezeu putere și să nu creadă în boală, în nenorociri. Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea” a spus Adrian Daminescu pentru Impact.ro.

Totodată, artistul se declară mulțumit de stare sănătății și chiar vindecat, mai ales acum când a terminat ședințele de citostatice și nu mai urmează niciun fel de tratament.

„Nu mai sunt sub tratament, totul a trecut și este foarte bine. Este foarte bine, numai că după un tratament ca acesta ești foarte slăbit, dar asta o să treacă. O să îmi revin! Acum doi ani de zile am aflat, undeva prin iunie. Am început tratamentul și am dus tot tratamentul până la capăt, cu tot cu citostatice și cu tot ce trebuie. Sunt în România, am avut niște doctori extraordinari, au fost îngerii chinurilor mele. Da, complet m-am vindecat! Bineînțeles că vreau să revin pe scenă curând”, a adăugat artistul pentru Antena Stars.

