Cum arată Andreea Raicu dimineața, fără pic de machiaj: „Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau ca pe Instagram”

Andreea Raicu a învățat de-a lungul anilor că trebuie să se accepte așa cum a lăsat-o Dumnezeu și să nu se mai ghideze după regulile impuse de societate. A fost un drum lung și anevoios, dar care a schimbat-o din toate punctele de vedere.

Conștientizările și vindecarea traumelor au făcut-o pe Andreea Raicu să realizeze că este un om frumos atât pe interior, cât și pe exterior. Poate de aceea, acum, la 43 de ani, fosta prezentatoare TV nu are nici cea mai mică reținere când vine vorba de a se lăsa fotografiată naturală, fără pic de machiaj sau filtru.

În această dimineață, Andreea Raicu, a decis să facă o postare despre percepția greșită a oamenilor potrivit cărora, dimineața sau în oricare alt moment al zilei ar trebui să arătăm perfect, ca pe Instagram sau alte rețele de socializare. Vedeta susține că a fost nevoie de foarte multă muncă pentru a înțelege că fiecare este frumos și perfect în felul său și nu ar trebui să ne fie rușine cu felul în care arătăm.

” Așa arăt eu când mă trezesc dimineața. O altă minciună ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți că nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești.” , a scris Andreea Raicu în dreptul acestei fotografii.

Andreea Raicu: „Mă trezesc uneori cu ochii umflați și am învățat să fiu ok cu asta „

„Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine, e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment. Cum e? Epuizant, nu?

Acceptă că nu există acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram. Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi cu pielea frumoasă, în alta cu ochii umflați. E ok să nu fii ok. Repetă acest lucru până când simți că l-ai asimilat. „, a mai adăugat Andreea.

