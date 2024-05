Cum arată apartamentul de lux din Dubai al lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican. Au făcut turul locuinței!

În urmă cu ceva timp, Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut un pas important pentru ei. Cei doi și-au achiziționat un apartament de lux în Dubai, iar recent le-au prezentat și fanilor din mediul online cum arată noua lor locuință. Cei doi nu s-au zgârcit la bani și au amenajat locuința după bunul lor plac și sunt cât se poate de mulțumiți de rezultat. Cum arată apartamentul celor doi?

După multă muncă, Armin Nicoară și Claudia Puican au reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai importante visuri. Cei doi s-au înscris în rândul vedetelor care și-au achiziționat o locuință în Dubai. Aceștia sunt acum proprietarii unui apartament impunător, ce se află într-o zonă bună. Recent, Claudia Puican a postat o serie de fotografii din noul lor apartament, care se află chiar în apropierea unei plaje.

Așa cum spuneam, Armin Nicoară și Claudia Puican sunt acum proprietarii unui apartament în Dubai. Cei doi au făcut achiziția în urmă cu ceva timp, iar recent au terminat de amenajat totul. Astfel, după ce lucrările au fost gata, blondina a făcut turul locuinței și le-a prezentat fanilor săi din mediul online totul, mai ales având în vedere că apartamentul poate să fie închiriat de către doritori.

Iar pentru a îi atrage pe posibilii chiriași, Claudia Puican nu s-a sfiit să facă turul apartamentului și să prezinte împrejurările. Aceasta a punctat că apartamentul se află într-o zonă bună, aproape de mall, și de plajă. De asemenea, locuința este una foarte spațioasă, chiar dacă are numai două camere.

De menționat este și faptul că Armin Nicoară și Claudia Puican nu intenționează să se mute din România, iar apartamentul din Dubai l-au cumpărat pentru a îl închiria în regim hotelier, dar și pentru a avea un loc unde să poposească atunci când au cântări în Dubai.

Deși se mândresc cu achiziția pe care au făcut-o, Armin Nicoară și Claudia Puican nu au vrut să dezvăluie câți bani au scos din buzunar pentru achiziția din Dubai. Se pare însă că aceștia au achitat doar un avans, iar în timp vor plăti suma integrală. De asemenea, Armin Nicoară a dezvăluit că prețul unui apartament în Dubai este chiar mai ieftin comparativ cu prețurile practicate în România.

„Claudia: Apartamentul nu este plătit, este dat doar un avans și în decurs de câțiva ani va fi achitat, nu am dat toți banii acum.

Armin: Sunt prețuri accesibile. Târgul a fost în București, văzusem lista de prețuri și mulți de la târg spuneau că parcă e mai ieftin decât aici, în București, un apartament în Dubai. Multă lume m-a avertizat în legătură cu zona, să fie departe, să nu îmi placă.

Când am ajuns acolo, îmi venea să plâng de bucurie când am văzut zona. Adică, să fii aproape de Burj Khalifa, la 7 minute de centru, e ceva. Și vremea e superbă, doar cald mereu. Nu vreau să sune ca o laudă, că poate, alții din păcate, nu au ce pune pe masă. Am simțit să fac achiziția asta pentru că și eu muncesc, nu dorm nopțile. Din afară pare altfel”, declarau cei doi, în urmă cu ceva timp.