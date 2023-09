Cum arăta avionul privat al lui Gigi Becali. Imagini nemaivăzute din aparatul de zbor al latifundiarului din Pipera

În urmă cu mai mulți ani, Gigi Becali avea să dezvăluie o intenție, și anume aceea de a achiziționa propriul aparat de zbor. Latifundiarul din Pipera nu a stat mult pe gânduri și a găsit un avion care să îi îndeplinească cerințele – un Challenger 604. În anul 2011, un astfel aparat de zbor costa în jur de 10 milioane de euro. De altfel, există un videoclip celebru cu patronul FCSB petrecând timp la bordul unui avion privat, iar acesta poate fi vizionat mai sus. Detaliile se află mai jos, în articol.

Au trecut mai bine de zece ani de când Gigi Becali a avut în gând să își achiziționeze un aparat de zbor. Cu o avere considerabilă, latifundiarul din Pipera își dorea să aibă un avion privat pe care să îl utilizeze ori de câte ori ar fi avut nevoie. Intenția a venit din perioada în care omul de afaceri și patronul fostei campioane Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a investit sume considerabile în aparate de zbor. A cumpărat un avion și un elicopter – 16,5 milioane de dolari și 9 milioane de euro. Cele două aparate de zbor au avut un scop definit – să fie operate în regim de taxi aerian.

Challenger 604 – aeronava cotată la 10 milioane de euro, pe placul lui Gigi Becali

Despre aceste două achiziții a vorbit chiar patronul echipei Astra Giurgiu, în cadrul unui interviu mai vechi. De altfel, și Gigi Becali și-a arătat, la momentul acela, intenția de a achiziționa un asemenea aparat de zbor. Patronul Astra Giurgiu achiziționase un avion Hawker XP (9 locuri) și un elicopter Dolphin (5 locuri). Latifundiarul din Pipera avea în plan un Challenger 604, cotat la 10 milioane de euro, la momentul acela.

„Am discutat şi cu Gigi Becali, care vrea să cumpere o aeronavă Challenger 604, să operăm şi aeronava lui. Vrem să amenajăm o mică aerogară la aeroportul Băneasa, iar Gigi Becali va avea, la rândul lui, acces la aeronavele noastre”, spunea Ioan Niculae.

Vezi și GIGI BECALI, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER! REACȚIA ULUITOARE A LATIFUNDIARULUI DUPĂ CE A FOST TAMPONAT ÎN CAPITALĂ. VIDEO

Vezi și FABULOS! MATERIA LA CARE GIGI BECALI LUA 10 PE LINIE. „AM FOST LA OLIMPIADĂ!” + CÂT DE BOGAT ESTE

Patronul FCSB: „Îmi cumpăr un Challenger, ca să am eu avion când am nevoie”

De altfel, patronul FCSB a declarat, în 2011, pentru Mediafax, că dorea să cumpere un avion privat, tocmai pentru a-l utiliza atunci când are nevoie: „Îmi cumpăr un Challenger, ca să am eu avion când am nevoie. Îl operez cu Niculae când nu-l folosesc eu, ca să scap de cheltuieli. Acesta este doar începutul, iar dacă firma nu va avea pierderi, ne extindem şi cu alte avioane”.

Mai sus, în articol, vă prezentăm un videoclip celebru cu Gigi Becali, într-un avion privat. Latifundiarul din Pipera citește ziarul la o măsuță, la bordul aparatului de zbor. La un moment dat, este abordat de căpitan.