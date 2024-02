Cum arată azilul din Snagov, unde Mioara Roman și-a petrecut ultimele clipe din viață. În ce condiții stătea, de fapt

Vineri, 23 februarie 2024, Mioara Roman s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Din cauza unor probleme de sănătate, mama Oanei Roman și-a trăit o bună perioadă a bătrâneții sale într-un azil de bătrâni din Snagov. Fosta soția a lui Petre Roman a murit singură, fără ca nimeni din familia ei să-i fie aproape.

În noaptea de joi spre vineri, Mioara Roma s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Fosta soția a lui Petre Roman își ducea traiul într-un azil de bătrâni de lux din Snagov, acolo unde era internată de ceva timp.

Citește și: CE S-A ÎNTÂMPLAT LA 1 NOAPTEA ÎN AZILUL DE LA SNAGOV, UNDE A MURIT MIOARA ROMAN. „IERI, TOTUL ERA BINE…”

Cum arată azilul de lux în care Mioara Roman a locuit

Încă din anul 2023, Mioara Roman se afla internată în azilul pentru seniori din Snagov. Locația este una exclusivistă, situată în inima pădurii, iar bătrânii găzduiți acolo au parte de tratamente și beneficii speciale. Pentru a se asigura că mama ei va avea parte de o bătrânețe liniștită și lipsită de griji, Oana Roman și-a luat angajamentul să achite toate costurile necesare șederii – cazare, mâncare, asistente, infirmiere, doctori, activități, salină etc – costuri care se ridicau la peste 4.000 de lei pe lună. Vezi GALERIA FOTO.

Pe lângă beneficiile standard de care se pot bucura seniorii, Mioara Roman avea un tratament special: efectua ședințe de fizioterapie și kinetoterapie din cauza degenerării cognitive. Fosta soția a lui Petre Roman suferea de Parkinson, boală din cauza căreia rămăsese cu o mână paralizată, se deplasa greu și avea probleme cu memoria.

În urmă cu ceva timp, Oana Roman mărturisea că este tare fericită de locul unde mama sa își trăiește bătrânețea. Era foarte bine îngrijită și înconjurată de un personal avizat și profesionist.

”Este extraordinar de bine îngrijită acolo, adică, un loc mai bun că ăla în România nu există, cred că nici în Europa de Est nu există. Dar din păcate, aceste degenerări cognitive nu se pot trata și, din păcate, nici nu stau pe loc. Asta e, e dureros, e foarte greu pentru că se degradează încet-încet, din ce în ce mai mult.

Dar noi facem tot ce putem ca să îi fie bine, adică are activități, merge la kineto, au acolo coafor, manichiură, pedichiură, le face o dată pe săptămână, o spală pe cap, o coafează, iese la plimbare, au tot felul de activități. Are cafenea, au o gradină foarte mare, că e la Snagov, au pădurea, au un lac, au fântâni. La Snagov este un centru de îngrijiri pentru vârstnici care e că un resort. Este o investiție de vreo 30 de milioane de euro care s-a făcut acolo pe 5 hectare și centrul are vreo 3-4 mii de metri pătrați.”, povestea Oana Roman pentru Ciao.