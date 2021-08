Cum arată băiețelul adoptat de Horia Brenciu! Micuțul a mers pentru prima oară cu trenul

Artistul și omul de televiziune Horia Brenciu are o familie extrem de frumoasă! Recent, acesta a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini cu micuțul Toma, băiețelul pe care artistul l-a adoptat în anul 2014.

Horia Brenciu este unul dintre cei mai sufletiști și apreciați bărbați din showbizul românesc. Acesta are o familie foarte frumoasă care, de cele mai multe ori, este lăudată pe rețelele de socializare, în comentarii, de către utilizatori. Recent, artistul și omul de televiziune Horia Brenciu a postat o serie de imagini pe rețelele de socializare cu băiețelul lui, Toma, pe care l-a adoptat în anul 2014. Micuțul a avut parte recent de o nouă experiență în viața lui: acesta a mers pentru prima oară cu trenul! Tatăl lui a scos imediat telefonul și l-a fotografiat, semn că micuțul Toma va revedea peste ani imaginile și își va aminti prima plecare cu trenul, din Gara de Nord. În spatele unei valize colorate cu inscripția ”The Beatles”, micuțul Toma aștepta cu sufletul la gură să se urce în tren!

”Și Toma a prins primul tren din viața lui…”, este mesajul scris de Horia Brenciu pe Facebook, în dreptul imaginilor cu băiețelul lui. Imaginea a strâns mii de aprecieri din partea internauților, dar și numeroase comentarii: ”Bravo Toma! Vacanţă plăcută! Superb trolerul, iar Toma un dulcic!!!🥰🥰🥰”, ”Doamne ajută,să fie sănătos și să mulțumească celui de sus!”, ”Toma a prins primul tren când ați intrat voi în viața lui!❤💜💕”.

Horia Brenciu a vorbit deschis despre Toma, fiul înfiat

Toma a ajuns în frumoasa familie a lui Alice Dumitrescu și Horia Brenciu în urma unui proces lung și obositor, care a durat trei ani. Invitat în cadrul emisiunii prezentată de Eugenia Vodă la TVR 1, îndrăgitul cântăreț a povestit amănunte neștiute despre unicul băiat pentru care a făcut toate demersurile ca să îl înfieze înainte ca acesta să vină pe lume. El a vorbit și despre momentul în care le-a cunoscut pe fiicele soției sale dintr-o relație anterioară.

“Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui…

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a declarat Horia Brenciu în cadrul emisiunii “Profesioniștii”, difuzată la finalul lunii decembrie, 2019.

