Cum arată bijuteria pe care Smiley i-a dăruit-o Ginei Pistol când a cerut-o de soție. Inelul a fost creat special pentru vedeta de la Antena 1

Gina Pistol și Smiley au anunțat, joi, 27 aprilie, că s-au logodit și urmează să se căsătorească. Cererea încăsătorie a avut loc în urmă cu mai bine de un an, însă cei doi au hotărât să păstreze acest secret. Într-un videoclip publicat pe YouTube, blondina le-a arătat fanilor bijuteria cu care tatăl fetiței sale a impresionat-o.

Smiley și-a dorit ca momentul cererii să fie unul special, intim, de care să se bucure doar ei doi alături de fetița lor. Artistul s-a gândit mult și la bijuteria pe care mama copilului său o va purta toată viața. Astfel, cântărețul a decis să îi dăruiască vedetei un inel cu diamant, creat special pentru ea.

Nu a dorit să cumpere orice inel de la magazin, ci și-a imaginat ceva deosebit pentru cea care îi va deveni soție.

„Știam treaba asta cu inelul cu diamant. Ideea e că am căutat ceva, am ținut minte exact care e forma de diamant care îi place, care e forma de inel care îi place, știam exact ce vreau și am căutat un bijutier, am fost îndrumat spre o femeie bijutier foarte tare, ceva de nivel mondial. Este făcut pe comandă.Nu e cumpărat de la magazin, este făcut special pentru ea. Și diamantul este ceva special”, a povestit Smiley într-un filmuleț postat pe Youtube.

În ceea ce privește nunta, Smiley a explicat că își doreau de ceva timp să facă acest pas pentru că este unul normal în orice relație de cuplu, dar mai ales că amândoi sunt creștini ortodocși.

„Cred că e foarte importantă instituția căsătoriei și spiritual dar și social. Cred că e important să ne căsătorim în fața lui Dumnezeu. Și alături de prietenii, familia noastră, cred că e important să facem asta. Dacă noi decidem că suntem o familie, să o facem așa cum o cere tradiția creștină, pentru că noi suntem creștini”, a precizat cântărețul.

Smiley și Gina Pistol, locuința de vis

Smiely și Gina Pistol într-o vilă de lux, de 300.000 de euro, situată în Cernica, în complexul rezidențial Swan Lake. Casa are aproximativ 290 de metri pătrați și se bucură și de o curte imensă, care a devenit locul preferat de joacă al micuței Josephine.

Smiley a început să lucreze la proiectul casei încă din anul 2011, însă de atunci și până acum vila a suferit mai multe modificări, ultima dintre ele având în centru camera micuței Josephine.

Acum, vila de lux este dotată cu un living mare, cu bucătărie deschisă, trei dormitoare, trei băi și garaj. Nuanțele predominante din casă sunt cele de albastru deschis și alb, cu o mică pată sclipitoare de roz, în camera lui Josephine. Cei trei locatari duc aici o viață liniștită, departe de agitația din București și au reușit să își construiască locuința de vis pentru ei.

Investiția totală se ridică la 300.000 de euro, iar pentru cei trei a meritat fiecare bănuț!